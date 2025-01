A campanha de Trump para adquirir a Groenlândia se intensifica depois que os residentes pedem ‘compre-nos, não ficaremos com nossas riquezas’

O presidente eleito, Donald Trump, reviveu seus apelos para que os Estados Unidos adquirissem a Groenlândia, compartilhando uma postagem nas redes sociais na segunda-feira que incluía um vídeo mostrando um groenlandês defendendo a compra do território do Ártico pelos Estados Unidos.

Na postagem do Truth Social, Trump compartilhou um vídeo apresentando um groenlandês com um chapéu MAGA, que respondeu à pergunta de uma mulher sobre o que ele diria a Trump com: “Compre-nos. Compre a Groenlândia”.

O homem expressou o seu descontentamento com o governo dinamarquês, afirmando que a riqueza da Gronelândia, especialmente os seus recursos minerais, é explorada pela Dinamarca, enquanto a ilha continua incapaz de beneficiar plenamente das suas riquezas.

O groenlandês disse no vídeo: “Não queremos mais ser colonizados pelo governo dinamarquês”, explicou. “Todos os anos somos roubados dos nossos minerais da Gronelândia. Somos a nação mais rica do mundo. E não podemos usá-los. A Dinamarca está a usar-nos demasiado.”

Trump continuou a promover a ideia de propriedade americana, afirmando que a Gronelândia poderia ser muito melhorada sob o controlo americano. Acrescentou que o seu filho, Donald Trump Jr., visitará em breve a ilha para explorar as suas “áreas magníficas”, embora a viagem seja uma visita pessoal e não envolva reuniões oficiais com representantes do governo.

“Ouvi dizer que o povo da Groenlândia é ‘MAGA’”, escreveu Trump, referindo-se ao seu slogan. “A Groenlândia é um lugar incrível e as pessoas serão muito beneficiadas se e quando ela se tornar parte da nossa nação. Nós a protegeremos e valorizaremos.”

Este novo impulso surge poucas semanas depois da declaração anterior de Trump de que o controlo da Gronelândia pelos EUA era crucial para a segurança nacional e a liberdade global. As declarações, que atraíram a atenção internacional, encontraram firme oposição dos líderes da Gronelândia.

O primeiro-ministro da Groenlândia, Múte Egede, rejeitou rapidamente a ideia de vender o território, afirmando: “A Groenlândia é nossa. Não estamos à venda e nunca estaremos.”

Em comentários recentes, Egede apelou à independência total da Dinamarca, destacando um desejo crescente de maior autonomia e autodeterminação para a ilha.

“A cooperação com o Reino da Dinamarca não conseguiu criar uma igualdade completa”, disse Egede, acrescentando que era altura de a Gronelândia dar o próximo passo em direcção à independência. A sua posição pró-independência fazia parte da sua agenda política mais ampla, e o líder groenlandês apelou ao fim do que chamou de “algemas do colonialismo”.

