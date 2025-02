Nanny Ruth P–O Muro nasceu em 1939. Seu pai era um emigrante da Letônia por poros violinistas alemães, mãe da Inglaterra. Estudei música em uma das escolas da capital. Aos 13 anos, ela ganhou uma competição musical. Desde meados da década de 1950, ela se apresentou como parte do Jazz Club 57, em 1957, gravou a primeira música com o Weep do Project-Willow para mim.

Ela tocou em teatros de Estocolmo, incluindo o drama real. Em 1960-1980, apareceu no programa de televisão.

Ela deixou o palco aos 60 devido a problemas de saúde. Seu último recorde de estúdio foi datado de 1999.

O marido é o fotógrafo Gunnar Smolyansky, seu filho é o baterista Peter Smolyansky, que jogou em particular no grupo Eldkvarn.

A morte do artista foi relatada pela rádio sueca (a mídia está bloqueada na Federação Russa).