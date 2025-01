Aos 78 anos, a cantora e atriz britânica Marianna morreu. Isso foi relatado pelo BBC News em relação ao representante do cantor.

Os fiéis morreram em casa em Londres, cercados pela família.

Marianna fielfulou nasceu em 1946 em Londres, mas cresceu na cidade de Reding. Quando adolescente, ela se mudou para a capital, onde conheceu Rolling Stones, Andrew Luga Aldhama. Em 1964. Faithfulful anunciou a música que as lágrimas passam, Mick Jagger e Kita Richards escreveram para ela. A música se tornou um sucesso, os crentes foram lançados por mais três single no próximo ano, que caíram no topo da escada do Reino Unido e dos EUA.

Seus primeiros álbuns em meados da década de 1960 permitiram que ela se tornasse parte da “Invasão Britânica” na escada dos EUA.

Como escrevi BBC, logo Feitfull entrou no círculo próximo de Rolling Stones, tornou-se amigo de Jagger e “uma figura-chave no mundo boêmio da líder em Londres em meados da década de 1960”. Então ela começou a tocar ativamente no teatro e agir em filmes, incluindo filmes com Orson Wells e Alen Delon.

Os fiéis eram frequentemente chamados de Rolling Stones. Então, a simpatia da música do diabo foi inspirada no romance Michael Bulgakova “Master and Margarita”, que Jagger apresentou aos crentes. Além disso, o vício em drogas do cantor refletiu em várias músicas de Rolling Stones, incluindo você pode obter o que deseja, lembra Guarda.

Os problemas de drogas levaram ao fato de que em algum momento o cantor estava quase sem -teto. Ela voltou à sua carreira musical em 1976 com o álbum Dremin ‘My Dreams, e três anos depois lançou Broken Dreams, que “mostrou o mundo de um artista completamente diferente”. Para este álbum, ela Mostrado “Com as dificuldades de ganhar sabedoria” e uma voz alterada “que determinou a segunda parte de sua carreira”.

Fiellull colaborou com muitos músicos famosos, incluindo Pi Jay Harvey, Damon Albarn, Lou Read, Nick Cave.