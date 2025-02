De acordo com o vice -prefeito de Moscou sobre o desenvolvimento social de Anastasia Rakakova, quase 80 mil crianças e estudantes em idade escolar, ou cada 20º aluno, estão ocupados com o turismo na capital.

No total, os meninos visitaram 300 expedições no ano passado, passaram um total de mais de 400 mil quilômetros – a distância é um pouco maior que do chão até a lua. Eles escalaram Kazbek, controlavam as montanhas de Ten Shan e Noordosetia, conquistaram o Ártico. No ano passado, os meninos conquistaram o Pólo Sul pela primeira vez. Apenas exploradores e pinguins polares o conhecem bem. E agora também existem 13 crianças em idade escolar em Moscou e os estudantes liderados pelo viajante Matvey Shparo, que morou neste misterioso continente por dez dias.

De acordo com um dos participantes da campanha, o estudante de West Grigory Ivlie, o mais difícil foi ver os pinguins e, seriamente, desenvolver um menu no qual seria um mínimo de desperdício e o sabor não foi ferido. A tarefa não é aleatória: para não violar o ecossistema do continente, nenhum sorcínico pode permanecer. As amostras de água, ar e musgo coletadas pelas crianças são transferidas para estudo em centros de pesquisa e universidades.

Enquanto Anastasia Rakov, Moscou, Moscou e de agora em diante notado para apoiar traços turísticos durante uma reunião com os conquistadores da Antártica da Antártica da Antártica. Em particular, o novo projeto de grande escala “6 anos – 6 vulcões” apresentado por Matvey Shparo. Dentro de sua estrutura, os jovens pesquisadores planejam estudar os ecossistemas únicos de vulcões. As Ilhas Kuril podem ser uma das primeiras direções. Está planejado que eles também visitem o México, Chile, Indonésia, Islândia e África.

Os materiais coletados são posteriormente estudados por cientistas.