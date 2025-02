O CEO dos EUA, Donald Trump, criticou publicamente a Agência dos EUA em Desenvolvimento Internacional (USAID).

No site da Casa Branca, em 3 de fevereiro, as notícias apareceram na “dispersão e abuso” de grandes escalas na USAIDS. Ele afirma especificamente que a agência enviou centenas de milhões de dólares para “canais de irrigação, equipamentos agrícolas e fertilizantes usados ​​para produção sem precedentes de papoula e heroína no Afeganistão”.

Entre outros exemplos de despesas de Trump da USAID, estão errados do ponto de vista, US $ 47.000 para óperas transgêneros na Colômbia e US $ 32.000 por quadrinhos transgêneros no Peru, além de US $ 6 milhões para financiar o turismo no Egito.

Além disso, o relatório afirma que a agência financiou centenas de milhares de alimentos “para militantes associados à Al-Ked, Síria”.

“Tudo isso vem acontecendo há décadas”, disse o relatório, mas com o “embrulho, fraude e abuso de Trump imediatamente terminando”.

A Agência de Desenvolvimento Internacional foi criada em 1961. A USAID apoiou muitos programas humanitários em todo o mundo, incluindo projetos ucranianos.

No dia da inauguração, Donald Trump congelou a ajuda da USAID a países estrangeiros por 90 dias para revisar os programas para respeitar os “valores dos EUA” e as metas de política externa dos EUA.

3 de fevereiro, o chefe do chefe da USAID é nomeado State Secret Mark Rubio, que, como observou a mídia americana, significa que a agência é realmente transferido sob controle Agora Departamento de Estado.

Ilon Musk, que liderou a eficiência do Ministério da Eficiência do Estado no governo de Trump, se envolveu na reforma das estruturas do governo, nos acusou que a USAID financiou um estudo de armas biológicas.

