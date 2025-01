Eles planejam alugar estenógrafos adicionais na Casa Branca, porque os funcionários existentes não podem lidar com o fardo depois do presidente Donald Trump. Isso é escrito pela Associated Press em relação às fontes.

Na primeira semana depois de retornar à Casa Branca, Trump fez publicamente publicamente 7 horas 44 minutos e disse 81.235 palavras. Joe Biden disse apenas 24.259 palavras em sua primeira semana, quatro anos atrás.

Durante sua primeira semana de 2017, Trump disse 33.571 palavras na câmera.

A Associated Press observa que, embora a maioria dos presidentes esteja tentando iniciar suas condições com um grande número de discursos públicos, Trump com seu amor por performances “Play in the Second League”.