A causa da morte do diretor David Lynch é nomeada

De acordo com o tablóide TmzA causa da morte do diretor dos Estados Unidos, David Lynch, foi um julgamento, de acordo com o testemunho da morte.

Este documento estipula que Lynch foi diagnosticado com uma doença pulmonar obstrutiva crônica (MPOC) e que sofria de desidratação. No início de 2024, o diretor compartilhou o fato de que, após muitos anos de fumo, ele foi descoberto por um enfisema pulmonar, por causa do qual não podia sair de casa. Lynch disse que seu mau hábito apareceu aos oito anos de idade.

O calço é uma doença pulmonar comum que causa uma limitação do fluxo de ar nas vias aéreas e complica a respiração.

Lembre -se de que, em 15 de janeiro de 2025, o famoso diretor e roteirista americano David Lynch morreu aos 78 anos.