A causa da morte do irmão da atriz Svetlana Nemolyaeva, Vsevolod Nemolyaeva, é conhecida

A causa preliminar da morte do artista russo soviético Vsevolod Nemolyaev, irmão da estrela de cinema de Eldar Ryazanov, Svetlana Nemolyaeva, é uma insuficiência cardiovascular aguda. Mash relata isso.

A morte do dançarino, ator e diretor do Teatro Bolshoi foi conhecida hoje, 15 de janeiro. Vsevolod Nemolyaev morreu aos 88 anos.

Vsevolod Nemolyaev nasceu em 22 de fevereiro de 1937. Já aos 14 anos dançou o papel de Sancho em Dom Quixote. Participou de produções de “O Quebra-Nozes”, “Spartacus” e de programas de concertos.

Nas décadas de 1960 e 1970 apareceu em vários projetos cinematográficos: “Gayane”, “Naughty Songs”, “Under the Noisy Ball…”, “… and the Hour of the Stage”. O artista encerrou a carreira como dançarino no final da década de 1970.