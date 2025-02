Na indicação “física”, o principal investigador recebeu do Instituto de Eletrofísica do Ramo Ural da Academia Russa de Ciências, Academicus Mikhail Sadovsky, The Prêmio. Foi observada sua excelente contribuição para estudos teóricos fundamentais no campo do Super Guia.

– Para mim, a grande honra de estar na lista de laureados. Quero agradecer ao Comitê Científico do Fundo Demidov pela concessão deste prêmio, que, como todos observa, é o prestigiado prêmio científico da Rússia “, Academicus Sadovsky expressou sua gratidão.

Para uma excelente contribuição para os estudos experimentais de materiais quânticos, incluindo super condutores, o prêmio foi concedido ao membro correspondente da Academia Russa de Ciências Vladimir Pudalov.

O acadêmico da Academia Russa de Ciências Mikhail Ostrovsky recebeu prêmios na indicação “fisiologia” por uma excelente contribuição para a fisiologia molecular e a biofísica dos processos de visão primária. O cientista lançou as bases para pesquisas fundamentais sobre mecanismos moleculares de recepção visual. Ele é o criador da nova geração de cristais artificiais do olho com cores naturais.

A nomeação “ciências públicas” observa as obras de um dos estudiosos islâmicos domésticos mais autoritários, diretor científico do Instituto de Estudos Orientais da Academia Russa para as Ciências Academicus Vitaly Naumkin. A pesquisa de Naumkin é dedicada à cultura histórica dos povos do Oriente Médio e às questões modernas da política e das relações internacionais.

Como os próprios cientistas notam, um prêmio demidiano não governamental reflete uma avaliação pública de seus muitos anos de pesquisa. Não é concedido por um trabalho específico, mas pela contribuição total para o desenvolvimento da ciência. Os candidatos ao preço são indicados por comitês especializados do Fundo Demidov, os laureados são determinados como resultado de um estudo entre excelentes especialistas em uma área científica específica.

A cerimônia é tradicionalmente mantida em uma atmosfera festiva, figuras russas proeminentes representam os laureados. Além das recompensas financeiras (desde o ano passado, o tamanho do preço foi dobrado e são 2 milhões de rublos), um diploma memorável e uma medalha em uma caixa de malaice exclusiva feita por artesãos de Ural são alocados aos cientistas.

Ajuda “RG”

O prêmio para cientistas russos foi fundado em 1832 pelo Mijnwerker Pavel Demidov. Foi concedido por 34 anos, mas em 1866 a tradição foi interrompida. Eles decidiram dar uma nova vida à cerimônia honorária da Rússia moderna por iniciativa da Academicus Gennady do mês, que na época liderou o ramo urral da Academia de Ciências Russas e o governador da região de Sverdlovsk, Eduard Rosel. Desde 1993, os cientistas russos em Jekaterinburg foram recebidos pelo Prêmio Demidov na véspera do Dia da Ciência Russa.