A cerveja Kingfisher da Heineken retorna a Telangana: o que levou a uma seca de semanas

Semanas depois que a United Breweries, controlada pela Heineken, interrompeu o fornecimento de cerveja devido ao preço e ao não pagamento de taxas por parte da Telangana, a empresa anunciou agora que retomará suas entregas de cerveja ao estado.

A United Breweries, famosa por sua marca Kingfisher, compartilhou a notícia por meio de um documento de troca, afirmando: “Desejamos informar que a empresa decidiu retomar o fornecimento de sua cerveja para a Telangana Beverages Corporation Limited (TGBCL) com efeito imediato”. foi feita no melhor interesse dos consumidores, dos trabalhadores e de todas as partes interessadas.”

A empresa disse que a decisão foi tomada após uma série de conversações “construtivas” com o governo de Telangana, que garantiu que resolveria as questões de preços e liquidaria os pagamentos pendentes dentro de um “certo prazo”.

A United Breweries suspendeu as vendas de cerveja em Telangana em 8 de janeiro, alegando atrasos nos pagamentos e falta de aprovação estatal de aumentos de preços que estavam pendentes desde 2019-20. A empresa teria ficado ofendida pelo fato de que, embora o governo de Telangana tenha aumentado o preço de varejo da cerveja, a compensação paga aos fabricantes não aumentou.

De acordo com uma reportagem da mídia, a United Breweries tomou a decisão de retomar o fornecimento depois que o estado garantiu um aumento de preços dentro de 30 a 45 dias, e as dívidas pendentes seriam liquidadas em parcelas nos próximos 12 a 13 meses.

O governo Telangana deve à United Breweries Rs 658,95 milhões, enquanto as taxas do setor de bebidas alcoólicas para o período de fevereiro a agosto de 2024 chegam a Rs 3.900 milhões, de acordo com uma agência de notícias.

Anteriormente, a exigência da United Breweries de um aumento de preços de 33,1% foi rejeitada pelo ministro-chefe A. Revanth Reddy, chamando-a de “tática de pressão”. As consequências levaram à demissão de cerca de 1.500 trabalhadores nas duas unidades da UBL perto de Sangareddy.

Telangana é o maior estado consumidor de cerveja da Índia, com a United Breweries detendo 70% da participação de mercado, de acordo com um relatório da Reuters.