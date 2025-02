A China anunciou a introdução de retaliação de carbono, petróleo e gás liquefeito dos Estados Unidos

A China anunciou a introdução de tarefas de 15% para importar o carvão americano e o gás natural liquefeito (GNL) e 10% para importações de petróleo, máquinas agrícolas e carros com grandes quantidades de motor.

O comunicado do Ministério do Comércio da RPC também disse que as autoridades chinesas iniciaram uma investigação contra o Google por violar a legislação sobre Antimonopol.

Além disso, Pequim declaradoque ele se voltou para a Organização Mundial do Comércio (OMC) com uma queixa às ações dos Estados Unidos. “Um aumento de único nas tarifas dos EUA viola seriamente as regras. Isso não é apenas inútil para resolver seus próprios problemas, mas também danos à cooperação econômica e comercial normal entre a China e os EUA “, afirmou o ministério.

Também China Impulsionar Controles de exportação em relação aos bens relacionados a Volfram, Tellurn, Bismut, Moose e Indie.

Essas medidas foram uma resposta à introdução do presidente dos EUA, Donald Trump, 10 % das importações da China, anunciadas em 2 de fevereiro.

2 de fevereiro Trump anunciou a introdução de 25 % dos deveres de importar mercadorias do Canadá e do México e 10 % para as importações da China. A introdução dos deveres é explicada pela necessidade de “forçar o México, o Canadá e a China a cumprir suas promessas de interromper a imigração ilegal e interromper o fluxo de fentanis venenosos e outras drogas” nos Estados Unidos.

No dia seguinte, o presidente mexicano Claudia Sheinbaum disse que, com Trump, ela concordou em adiar seus deveres por 30 dias em troca do fortalecimento da fronteira com os Estados Unidos. Logo, depois disso, o primeiro -ministro do Canadá Justin Trudeau concordou com o presidente dos EUA, que prometeu realizar um plano para fortalecer o limite no valor de US $ 1,3 bilhão.

