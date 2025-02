Porcelana Na segunda -feira, ele assumiu a presidência rotacional do Conselho de Segurança da ONU da Argélia para o mês de fevereiro.

“É uma honra para a China e, para mim, assume pessoalmente a presidência do Conselho de Segurança para o mês de fevereiro. Vemos isso como uma responsabilidade importante. Download de nossas funções de forma construtiva e profissionalmente para promover a solidariedade entre os membros do Conselho e Garantiremos que o conselho cumpriu seu mandato “, ConfRepresentante permanente da China para a ONU, disse a jornalistas.

Dizendo que “a situação no Oriente Médio continua sendo uma prioridade” para a agenda da China para este mês, Fu disse que haverá sessões do Conselho de Segurança no conflito da Palestina, Síria e Iêmen.

“Agora há um fogo alto, mas a situação ainda é frágil”, disse ele em relação a Gaza.

Ao apontar que as tensões crescentes na Cisjordânia ocupada serão seguidas de perto, o enviado chinês disse que se encontrou com o enviado palestino à ONU, Riyad Mansour, na segunda -feira “pediu ao Conselho de Segurança que tomasse ações rápidas para parar a situação.

“Estamos em consulta com os Estados -Membros do Conselho de Segurança sobre a possível reunião, e estamos consultando o formato e o tempo dessa reunião”, disse ele, acrescentou que a proibição de Israel à agência da ONU de refugiados palestinos (UNRWA) será muito monitorado.

Ele também informou que a situação em todo o continente africano, a saber, Sudão, Sudão do Sul, Líbia, República da África Central e a República Democrática do Congo (RDC), “será outra prioridade na agenda do conselho”.

Quando perguntado sobre uma possível resolução sobre o RDC, ele disse: “De fato, um membro do Conselho de Segurança está flutuando a idéia de que poderia haver uma resolução (Alto del Alto El Fuego)”, e acrescentou que a China apóia a idéia.

A FU também anunciou um debate aberto de alto nível em 18 de fevereiro, que será presidido pelo ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

“O debate aberto pretende encontrar os países para revisar as aspirações originais da UNA, reafirmar seu compromisso com o multilateralismo e o importante papel das Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança, e explorar maneiras de reformar e melhorar a governança global”, i “I tem dizendo.

A presidência do Conselho de Segurança passará da China para a Dinamarca em março.