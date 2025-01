Pequim rejeitou a recente reivindicação da Agência Central de Inteligência (CIA) de que a Covid-19 tem maior probabilidade de se originar em um laboratório chinês, descrevendo-o como “extremamente improvável”. A resposta ocorre após a avaliação da CIA no sábado (25 de janeiro) sugeriu que um vazamento de laboratório era a causa mais provável da pandemia, em vez da transmissão de animais naturais.

Rejeição da teoria de vazamentos de laboratório da China

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao NO, na segunda-feira (28 de janeiro) refutou fortemente a teoria do vazamento de laboratório, afirmando que era “extremamente improvável” Covid-19 veio de um laboratório. Ela enfatizou que a conclusão foi feita pela equipe de especialistas em conjunto da China, que fez visitas de campo a laboratórios relevantes em Wuhan.