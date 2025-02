Após o protesto de Pequim, o Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS) reverteu sua decisão de suspender as parcelas da China e de Hong Kong. O movimento inicial, que tinha o potencial de interromper as operações das principais plataformas de comércio eletrônico, como Temu e Shein, causou uma reação feroz do governo chinês.

Pequim nos acusa de “supressão” e “politizar” comércio O governo chinês condenou a decisão do Serviço Postal dos Estados Unidos, acusando os Estados Unidos de “supressão irracional” e politizando questões comerciais e econômicas. A ira de Pequim foi alimentada pelo que ele descreveu como uma ação injusta que poderia prejudicar as empresas chinesas envolvidas no comércio internacional. O porta -voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, acusou os Estados Unidos de usar problemas comerciais como “ferramentas” para objetivos políticos mais amplos.

O Serviço Postal dos Estados Unidos investe a decisão Em meio a tensões crescentes, o Serviço Postal dos Estados Unidos anunciou que reverteria a suspensão e continuaria aceitando toda a correspondência e as parcelas da China e Hong Kong. Embora a suspensão inicial tenha gerado alarmes para possíveis atrasos e aumentos de preços para empresas como Shein e Temu, espera -se que a reversão alivie as preocupações sobre interrupções nas remessas internacionais.

O investimento ocorreu sem uma explicação clara, embora a agência indicasse que funcionaria com a Alfândega e a proteção de fronteiras dos Estados Unidos para implementar um novo mecanismo de coleta de taxas para evitar interrupções de entrega.

Um porta -voz do USPS enfatizou que, embora as letras e pisos com menos de 15 polegadas de comprimento e 3/4 polegadas de espessura tenham sido excluídos da proibição inicial, a parada mais larga foi aumentada nas parcelas.

Tarifas e crise de fentanil causam ação dos Estados Unidos A medida para suspender certas remessas por correio ocorreu após a imposição do presidente Donald Trump de uma taxa geral de 10% nos produtos chineses, uma medida ligada ao andamento do fentanil nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos citou o papel da China no fluxo de drogas ilegais como parte da lógica por trás das novas taxas.

O Serviço Postal dos Estados Unidos anunciou inicialmente a suspensão de certas remessas da China e Hong Kong e o fim de uma exceção dos costumes para parcelas de baixo valor. A suspensão levantou preocupações sobre as principais plataformas de comércio eletrônico, como Shein e Temu, que dependem amplamente das remessas diretas da China para seus modelos comerciais lucrativos.

A suspensão poderia ter trazido atrasos e custos mais altos para os clientes americanos, potencialmente sacudindo o panorama de varejo, principalmente para compradores mais jovens que favorecem essas plataformas para roupas e produtos econômicos.

Aliviar as preocupações dos gigantes do comércio eletrônico O investimento foi um alívio para empresas como Shein e Temu, que dependem de remessas diretas baratas da China. Essas plataformas estavam preocupadas com o fato de a suspensão não apenas interromper suas cadeias de suprimentos, mas também levar a custos mais altos para os consumidores dos EUA.

Embora a suspensão tenha aumentado, a situação destaca tensões contínuas entre os Estados Unidos e a China, especialmente em relação ao comércio e tarifas.

Fonte