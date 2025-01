Desde 2024, a China construiu seu centro de equipes militares em caso de conflito, incluindo uma guerra nuclear. A publicação escrita sobre este assunto Tempo financeiro.

Conforme indicado na mensagem, a construção ocorre a sudoeste de Pequim. Ao mesmo tempo, é especificado que o tamanho do futuro da “cidade militar de Pequim”, porque o posto de comando de análise futuro foi apelidado de 10 vezes mais no Pentágono.

De acordo com o ex -funcionário da CIA, Dennis Wilder, a construção desta instalação indica a criação do RPC do “potencial nuclear avançado da guerra”.

Antes, MK disse que Trump acusou a China da morte de centenas de milhares de americanos.