As autoridades chinesas estão construindo um complexo militar perto de Pequim, que, segundo a inteligência dos EUA, será usado como um centro de equipes durante a guerra. Sobre isso em 30 de janeiro relatado O jornal britânico Financial Times com relação às autoridades existentes e ex -EUA.

A publicação publicou imagens de satélite, supostamente presas pela construção em uma área de cerca de 1500 acres (a pouco mais de seis quilômetros quadrados), localizada a 30 quilômetros a sudoeste de Pequim. As imagens mostram poços profundos, sugere que pode haver um abrigo de bomba consolidado – bunkers para o comando.

Segundo um pesquisador chinês sem nome, existem “todos os sinais” de que a construção é “um item militar secreto”. Na sua opinião, isso é indicado por um concreto armado usado na construção e a presença de túneis subterrâneos profundos. O tamanho do objeto – quase 10 vezes maior que o Pentágono – “corresponde às ambições de Xi Jinping para superar os Estados Unidos”.

“Este forte serve apenas um objetivo – ser um bunker de um dia crucial para as forças armadas mais avançadas e de combate da China”, disse o pesquisador.

A análise de imagens de satélite mostrou que a construção do complexo militar começou em meados de -2024. Ao mesmo tempo, o exército chinês trabalha em outros projetos, incluindo uma nova arma. Segundo FT, em 2027, o Exército de Libertação Popular da China celebrará o século. De acordo com o Serviço de Inteligência dos EUA, a China Xi Jinpin Chinese Chinese, de modo que, até essa data, “desenvolveu o potencial de ataque a Taiwan”.

Se a China atacar Taiwan, a guerra custará 10% do PIB mundial É um dano maior à guerra da Rússia com a Ucrânia, a pandemia e uma crise financeira global. Previsão da Bloomberg

De acordo com o FT, não há informações de construção na Internet chinesa. Ao mesmo tempo, o site é cuidadosamente guardado: é proibido fotografar o objeto, os drones não podem ser lançados sobre ele. O fato de que, na instituição, os guardas pesquisados, bem como um dos líderes do canteiro de obras, se recusaram a falar sobre o fato. Um dos empreendedores locais descreveu a área de construção como uma “zona militar”.

De acordo com um dos altos oficiais de inteligência americana, a atual sede do Exército de Libertação Chinesa em Pequim é bastante nova, mas não concebida como um centro seguro de comando de combate. Agora, o Team Center está localizado na área de Sishan Up, no noroeste de Pequim. O tamanho, a escala e a profundidade do novo complexo sugerem que eles substituirão a atual sede do Exército.

“Se a informação for confirmada, a nova equipe subterrânea moderna flui uma liderança militar, incluindo o presidente do Conselho Militar Central Xi Jinping, indica que Pequim pretende criar não apenas as forças armadas de classe mundial, mas também aquelas lutas nucleares avançadas, “Disse o ex -chefe do ex -chefe do Departamento Analítico da CIA, China Dennis Wilder.

Duas fontes do Financial Times, perto do Ministério da Defesa de Taiwan, também acreditam que o exército chinês está construindo um novo centro de equipes. No entanto, alguns especialistas suspeitam se essa área é adequada para a construção de um bunker.

A Embaixada de Washington disse que “não sabia os detalhes”, mas enfatizou que a China “cometeu o caminho do desenvolvimento pacífico e da política militar, que é defensiva”.

O exército chinês é o maior do mundo. Mas isso não garante sua vitória por um possível ataque a Taiwan Pequim está preocupado com suas habilidades militares. A invasão russa da Ucrânia apenas fortaleceu essa ansiedade

