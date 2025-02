Porcelana Quarta -feira disse que rastreou a passagem de navios americanos através do Taiwan estreitoEle disse um comunicado do Ministério da Defesa chinês.

Este foi o primeiro trânsito pelo Estreito de Taiwan através de navios americanos do presidente Donald Trump Ele assumiu o cargo no mês passado.

Li Xi, um porta -voz do Exército de libertação do povo chinês (PLA) Comando oriental, ele disse que o PLA rastreava e monitorou dois navios americanos que passaram pelo Estreito de Taiwan de segunda a quarta -feira e mantiveram vigilância durante todo o processo.

Ele identificou os navios como o USS Ralph Johnson Destroyer (DDG-114) e enviando a pesquisa oceanográfica USNS Bowditch.

“As ações dos Estados Unidos enviaram os sinais incorretos e o aumento dos riscos de segurança. As tropas do comando do teatro chinês oriental permanecem em alerta máximo o tempo todo para resolver resolutamente a soberania e a segurança da China, assim como a paz e a estabilidade regionais, “Li disse.

O Ministério da Defesa de Taiwan também confirmou a passagem, afirmando que os navios navegaram pelo Estreito de Taiwan de norte a sul a partir de segunda -feira.

“Durante a passagem pelo Estreito, o Exército Nacional teve controle total dos desenvolvimentos no mar e no espaço aéreo circundante, e a situação era normal”, afirmou o ministério em um breve comunicado.

Separadamente, os Estados Unidos armados, a Austrália e a Nova Zelândia conduziram em conjunto um exercício de link, um exercício de manobra coordenado e várias outras operações combinadas no mar disputado do sul da China de 6 a 7 de fevereiro, disse um comunicado da Marinha dos EUA.