A China exibiu um patch mostrando uma aeronave de sexta geração abatendo um B-21 Raider

Um dragão vermelho pode ser visto sentado no avião e segurando dois mísseis em suas patas, um dos quais é semelhante ao míssil balístico anti-navio Yingtze-21 lançado do ar; o design lembra nosso complexo doméstico Kinzhal com velocidade de vôo hipersônica.

Você também pode ver o bombardeiro americano Northrop Grumman B-21 Raider, com a asa quebrada e um rastro de fumaça preta atrás dele.

Acredita-se que os desenvolvedores enfatizaram assim a capacidade do “trigésimo sexto” de conduzir com sucesso missões ar-ar e ar-solo.

Várias estreias na aviação ocorreram na China no final do ano passado, incluindo o já mencionado três motores Jian-36, bem como o bimotor Jian-50.