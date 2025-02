A China lança uma sonda de antimonopólio no Google. Isso é o que significa | Notícias do mundo

Hong Kong: A China anunciou na terça -feira um grande número de medidas de represálias contra os Estados Unidos, incluindo as taxas de importações de produtos como carvão, produtos de gás natural liquefeito e petróleo bruto, bem como uma sonda de antimonopólio no Google. Ele também colocou duas outras empresas americanas em uma lista de entidades não confiáveis ​​que poderiam proibi -las de investir na China.

A China e o Google tiveram um relacionamento longo e emaranhado que remonta ao início dos anos 2000.

Qual é o relacionamento do Google com a China?

O Google lançou o mecanismo de busca de idiomas chinês Google.cn em 2006. Foi censurado para cumprir as leis de Pequim e, em 2009, era um importante mecanismo de busca na China com aproximadamente 36% de participação de mercado.

Em 2010, em resposta a um ataque cibernético e uma crescente falta de vontade de cumprir as regras de censura, o Google disse que não estava mais disposto a bloquear os resultados da pesquisa e fechar seu mecanismo de pesquisa chinês, redirecionando os usuários para o site de Hong Kong.

Mais tarde, Pequim bloqueou os serviços do Google sob seu excelente sistema de censura de firewall, incluindo seu serviço de email do Gmail, bem como seu navegador Chrome e mecanismo de pesquisa, o que o torna inacessível para os usuários na China Continental.

A China geralmente bloqueia a maioria das plataformas ocidentais da Internet, como o Google, bem como as plataformas de mídia social, incluindo Facebook e Instagram.

O Google ainda funciona na China?

Embora os serviços do Google não estejam acessíveis na China, a empresa ainda mantém uma presença no país, focada principalmente em vendas e engenharia para seus negócios de publicidade. Ele também tem funcionários que trabalham em serviços, incluindo soluções do Google Cloud e Client.

O Google mantém escritórios nas principais cidades chinesas Pequim, Xangai e Shenzhen.

Por que a China está investigando o Google?

A Administração Estadual de Regulamentação do Mercado da China disse na terça -feira que estava investigando o Google por suspeita de violar as leis de antimonopólio.

Embora os reguladores não tenham fornecido mais detalhes, o anúncio ocorreu minutos depois que 10% de tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, entraram em vigor. O que isso significa para o Google?

Como há poucos detalhes sobre o que o Google está investigando, o impacto imediato nas operações do Google não é claro, embora seja improvável que seu estado atual seja afetado pela investigação, o que pode levar meses. O Google não comentou a investigação imediatamente.

Alguns especialistas acreditam que a pesquisa de antimonopólio provavelmente se concentrará no sistema operacional Android Google para smartphones e é usado como um chip de negociação na guerra comercial EUA-China.

John Gong, professor de economia da Universidade de Negócios e Economia Internacional, disse que a pesquisa pode estar relacionada ao domínio do Google nos negócios do Android, já que praticamente todas as marcas de smartphones, além da Apple e Huawei. Use o sistema Android em seus dispositivos.

“Agora, desta vez, o Google é colocado na tabela de corte. Mas acho que ainda é uma investigação, certo? Ele ainda não chegou a uma decisão “, disse Gong, acrescentou:” Acho que é muito negociável.

A Huawei desenvolveu seu próprio sistema operacional Harmonyos depois de ser colocado na lista de entidades americanas (indivíduos estrangeiros, empresas e organizações consideraram uma preocupação de segurança nacional, em 2019, o que o impediu de fazer negócios com empresas americanas, incluindo o Google.

O Google foi acusado de violar a lei de antimonopólio em outros países, incluindo os da União Europeia, Coréia do Sul, Rússia, Índia e Turquia, por supostamente abusar de seu domínio de mercado.