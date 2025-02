Porcelana Quarta -feira disse que está disposto a trabalhar com ele NÓS abordar as preocupações de outras pessoas por meio de diálogo e consulta, enquanto protege “firmemente” sua própria soberania, segurança e interesses de desenvolvimento.

Porta -voz do Ministério das Relações Exteriores Guo Jiakun Dito aos jornalistas de Pequim que a posição da China é “consistente e clara. Estamos prontos para trabalhar com os EUA. Para abordar as preocupações de outras pessoas por meio de diálogo e consultas sob o princípio de respeito mútuo, coexistência mútua e cooperação vencedora”.

Ele estava respondendo a uma pergunta sobre o presidente dos Estados Unidos. Donald TrumpO filho mais velho, Donald Trump Jr.que comentaram que “o povo americano beneficiaria mais do que um equilíbrio de poder com a China que evita a guerra”.

“Enquanto isso, protegeremos nossos interesses de soberania, segurança e desenvolvimento. Esperamos que os Estados Unidos trabalhem com a China na mesma direção, implementaremos em conjunto o importante entendimento entre os dois presidentes e promoverá estacionamento, som e desenvolvimento sustentável de bilaterais relações “, disse.