Porcelana Segunda -feira demitida Vazamento de laboratório Teoria sobre COVID 19 Origens propostas pelo IncChamando isso sem fundamento e enfatizando a necessidade de pesquisa científica, informou a mídia estatal.

“A origem do coronavírus é um problema científico e deve ser determinado pelos cientistas de um espírito científico. A fuga de laboratório é muito improvável”, disse a porta -voz do Ministério das Relações Exteriores Mao Nenhum Durante uma sessão de informações da imprensa em Pequim.

Mao acrescentou: “Esta é uma conclusão científica autorizada alcançada pela equipe de especialistas em conjunto da China e da Organização Mundial da Saúde (OMS) com base em visitas ao local a laboratórios relevantes em Wuhan e trocas de profundidade com pesquisadores científicos relevantes”

A declaração ocorreu após a CIA, em um novo desenvolvimento, apoiou a teoria de que a Pandemia CoVid-19 pode ter originado um vazamento acidental de laboratório em Wuhan, em vez da transmissão natural em um mercado úmido.

Os primeiros casos do vírus foram relatados em Wuhan, China Central, em dezembro de 2019. Posteriormente, ele se espalhou por todo o mundo, o que levou a fechamentos nacionais e causou quase sete milhões de mortes.

Segundo os relatos, a reavaliação da CIA da teoria da fuga de laboratório baseia -se em uma análise mais detalhada das evidências existentes, incluindo condições nos laboratórios de alta segurança de Wuhan antes do surto, em vez de uma nova inteligência.

No entanto, Mao reiterou os resultados da pesquisa conjunta da China, que concluiu que uma fuga de laboratório era “muito improvável”, uma determinação que disse ter sido “amplamente reconhecida pela comunidade internacional e pela comunidade científica”.

A China constantemente rejeitou as declarações das nações ocidentais que sugerem uma origem laboratorial para a pandemia.

“Os Estados Unidos devem parar de politizar e instrumentar o problema da origem do coronavírus, parar de manchar outros países e culpar”, disse Mao.

Ela pediu a Washington que “respondesse às preocupações razoáveis ​​da comunidade internacional o mais rápido possível, compartilhem proativamente seus próprios dados sobre casos suspeitos precoces com quem e esclarecem dúvidas sobre o laboratório biológico dos Estados Unidos, para dar uma explicação responsável do povo do mundo. “