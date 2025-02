Taipei: A Guerra Comercial do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o Canadá, México e China, está se intensificando com a produção e importação de fentanil opióide, juntamente com superávits comerciais e travessias ilegais de fronteira de migrantes de todo o mundo. É isso que Pequim diz sobre isso:

Qual tem sido a reação da China até agora?

A China reiterou sua ameaça de tomar “contramedidas necessárias para defender seus direitos e interesses legítimos” após a decisão de Trump de impor 10 % de tarifas à China por supostamente fazer muito pouco para impedir a produção de produtos químicos precursores para fentanil. A Declaração do Ministério das Relações Exteriores emitida no domingo não mencionou nenhuma medida de represália específica, mas disse que “a China pede aos Estados Unidos que corrigissem suas erros, promove um desenvolvimento estacionário, saudável e sustentável e sustentável do relacionamento dos Estados Unidos por chinês-chinês .

A China diz que a ação dos Estados Unidos viola as regras da Organização Mundial do Comércio e prometeu trazer um caso perante a agência que governa o comércio global. O Ministério da Segurança Pública no domingo fez acusações quase idênticas e o Ministério do Comércio também emitiu uma declaração escrita intimamente.

Quem disse que a China é culpada?

Trump acusa a China de permitir a produção de fentanil, que se torna comprimidos no México e contrabandeava e distribuiu pelos Estados Unidos, que registra cerca de 70.000 mortes devido a overdose de drogas anualmente. A China diz que os Estados Unidos devem levar em consideração, em vez de “ameaçar outros países com aumentos arbitrários arbitrários”, disse o Ministério das Relações Exteriores. “Os Estados Unidos precisam ver e resolver seu próprio problema de fentanil de maneira objetiva e racional … (China S) um dos países mais difíceis do mundo em contra-massa, tanto em termos de política quanto em sua implementação”. Especialistas dizem que a China administra um número desconhecido de pessoas todos os anos para contrabando de drogas, mas o consumo de drogas domésticas é relativamente baixo.

A Declaração do Ministério da Segurança Pública disse que os EUA não relataram nenhuma convenção precursora de fentanil que se origina na China desde que Pequim começou a tomar ações legais. Que outros problemas podem ter um impacto na disputa? O enorme déficit comercial da China com os Estados Unidos, que atingiu quase US $ 1 bilhão no ano passado, tem sido um objetivo constante das queixas de Trump. As tarifas faria com que os produtos chineses fossem mais caros para os consumidores americanos, que finalmente terão que pagar uma parte significativa do custo de importar tudo, desde brinquedos a roupas.

O mercado de exportação vital da China pode ser afetado se os consumidores dos EUA decidirem “comprar americanos”. A economia nacional chinesa não respondeu a uma variedade de estímulos apoiados pelo governo, enquanto projetos de infraestrutura estrangeira e outras importantes iniciativas governamentais que aumentam a alta dívida pública do país ameaçam mais estagnação econômica.

Isso já está começando a inviabilizar o impulso do presidente chinês, Xi Jinping, a superar os Estados Unidos nos principais indicadores econômicos e políticos, ameaçando sua ambição final de conquistar a República da ilha de Taiwan e afirmar a primazia chinesa na região do região do Indo-Pacífico. A imigração ilegal de parada também tem sido uma das mensagens políticas centrais de Trump e foi nomeado em ações tarifárias contra os residentes americanos México e Canadá. As chegadas ilegais da China são consideradas uma fração de tais números, mas Trump colocou praticamente todos os países em notificar seus nacionais que entram nos Estados Unidos fora da lei.