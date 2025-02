China no domingo “firmemente” se opôs ao anúncio dos EUA de uma tarifa de 10% em Exportações chinesasprometendo fazer contramedidas para proteger seus interesses.

“A posição da China é firme e consistente. Guerras e taxas comerciais não têm vencedores. OMC (Organização Mundial do Comércio) Regras. Este movimento não pode resolver o Problemas dos Estados Unidos Em casa e, mais importante, não beneficia nenhuma das partes, ainda menos o mundo “, disse um porta -voz do Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

Fentanil É um problema para os Estados Unidos. No espírito de “Humanidade e Goodwill”, a China apoiou a resposta de Washington ao problema, segundo o comunicado.

A pedido dos Estados Unidos, a China anunciou em 2019 uma decisão de agendar oficialmente fentanil substâncias Como classe, de acordo com o comunicado.

“Somos o primeiro país do mundo a fazê -lo. A China fez Prenarnarcotics Cooperação com o lado americano de uma maneira ampla “, disse ele.

Os Estados Unidos precisam ver e resolver seu problema de fentanil objetivamente e racionalmente, em vez de ameaçar os outros com aumentos de tarifas arbitrárias, ele manteve.

“Tarifas adicionais não são construtivas e são obrigadas a afetar e dano A cooperação de ambos os lados no futuro “, disse ele.

Um porta -voz do Ministério do Comércio também disse que Pequim está “fortemente insatisfeito com isso e se opõe firmemente”.

“A imposição unilateral de tarifas pelos Estados Unidos viola seriamente a OMC. Uma declaração.

A China, acrescentou, registraria uma demanda perante a OMC pelas práticas “incorretas” dos Estados Unidos e assumiria “contramedidas correspondentes para proteger firmemente seus próprios direitos e interesses”.

“A China espera que os Estados Unidos vejam e lutem objetivamente e racionalmente com seu próprio fentanil e outros problemas, em vez de ameaçar outros países com tarifas”, disse ele.

.China instou os Estados Unidos a “corrigir suas práticas erradas, conhecer a China a meio caminho, enfrentar problemas, ter diálogos francos, fortalecer a cooperação e gerenciar diferenças com base em igualdade, benefício mútuo e respeito mútuo”