A chocante confissão do atacante do Tesla Cybertruck de Las Vegas à sua ex-namorada: ‘minha vida tem sido um inferno pessoal’

Livelsberger recebeu a Estrela de Bronze cinco vezes, incluindo uma vez com um dispositivo V por bravura sob fogo. Ele tinha um histórico militar exemplar que se estendeu por todo o mundo e um novo bebê nasceu no ano passado. Mas ele lutou com o desgaste físico e mental de seu serviço, que o forçou a matar e o levou a testemunhar a morte de seus colegas soldados, segundo relatos.

Lá ele viu e tratou lesões cerebrais traumáticas, ou TBIs, que as tropas sofreram com o fogo e as bombas nas estradas. Estas lesões, graves mas difíceis de diagnosticar, podem ter efeitos prolongados que podem levar anos a aparecer.

Em textos e imagens que compartilhou com Arritt, Livelsberger levantou um pouco a cortina sobre o que estava enfrentando. “Apenas algumas contusões”, disse ele em um texto sobre um envio para a província de Helmand, no Afeganistão. Ele enviou a ela a foto de uma tatuagem gráfica que fez no braço, de duas caveiras crivadas de balas, para marcar as vidas que ceifou no Afeganistão. Falou do cansaço e da dor, de não conseguir dormir e de reviver a violência do seu destacamento.