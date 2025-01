A chocante rejeição de Michelle Obama na posse: o que está por trás de sua decisão de pular a cerimônia de Trump?

A ex-primeira-dama Michelle Obama não comparecerá à posse do presidente eleito, Donald Trump, em 20 de janeiro, marcando a segunda vez em duas semanas que ela faltou a um grande evento com ex-líderes dos EUA e seus cônjuges. Os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, juntamente com suas esposas, estão confirmados para comparecer.

Num comunicado partilhado com a Associated Press, o gabinete de Barack e Michelle Obama confirmou a presença do ex-presidente, mas anunciou: “A ex-primeira-dama Michelle Obama não comparecerá à próxima tomada de posse”. Nenhuma razão foi fornecida para sua decisão de perder o evento.

Isto marca uma ausência significativa de Michelle Obama, que também faltou ao funeral de estado do ex-presidente Jimmy Carter em Washington, DC, na semana anterior. Seu marido, Barack Obama, sentou-se ao lado do presidente Trump na cerimônia, junto com os ex-presidentes George W. Bush e Bill Clinton, e os dois mantiveram uma conversa amigável, apesar de suas diferenças políticas.

Outras figuras-chave presentes Embora Michelle Obama esteja ausente, os ex-presidentes Bush, Clinton e Obama participarão da posse, juntamente com seus cônjuges. “O ex-presidente Barack Obama foi confirmado para participar da 60ª Cerimônia de Posse”, segundo comunicado divulgado por seu gabinete. Bill Clinton e Hillary Clinton, bem como George W. Bush e Laura Bush, também estão confirmados para comparecer, de acordo com os respectivos gabinetes.

A ausência de Michelle Obama é notável considerando que ela fez campanha contra Trump nas eleições de 2016, 2020 e 2024. Ela apoiou ativamente a candidata presidencial democrata Kamala Harris e fez um discurso emocionante em Michigan, no qual enfatizou os riscos para os direitos das mulheres caso Trump voltasse. poder. Ele desafiou os homens a votarem em Harris, sublinhando a importância de eleger a primeira mulher presidente.

Contexto histórico Todos os três ex-presidentes e suas esposas, incluindo Hillary Clinton, compareceram à primeira posse de Trump em 2017, embora ela tenha perdido para ele nas eleições de 2016. O ex-presidente Jimmy Carter também compareceu à cerimônia.

A decisão de Michelle Obama de não comparecer à cerimónia de tomada de posse ocorre num momento em que a divisão política continua a moldar as relações entre antigos líderes políticos.

