A CIA convidou todos os funcionários para desistir e obter compensação

A Administração Central de Inteligência dos EUA (CIA) instou seus funcionários a desistir das condições de receber taxas e pagar mais de oito meses, informa o Wall Street Journal.

De acordo com autoridades examinadas por publicações, esta é uma tentativa de combinar o departamento com as prioridades do presidente Donald Trump, incluindo a luta contra as drogas mexicanas e o conflito com a China.

No final de janeiro, uma proposta semelhante Ele chegou Funcionários públicos cívicos do nível federal. Como uma nota do Wall Street Journal, a CIA é provavelmente a primeira agência de inteligência a expandir essa iniciativa.

O diretor assistente da CIA John Ratcliffe também disse que a agência havia sido suspensa de novos funcionários, embora alguns deles já tivessem recebido um convite preliminar. Alguns deles podem se retirar se os candidatos não tiverem uma experiência adequada para novos objetivos da CIA, acrescentou.

“O diretor de Ratcliffe toma rapidamente medidas para que os funcionários da CIA cumpram as prioridades da administração (presidente dos EUA) no campo da segurança nacional” ” ler A declaração da Bloomberg da CIA -es por proposta de liberação e compensação. Essa etapa é acreditada pelos representantes do serviço, parte da estratégia destinada a “dar uma nova agência de energia”.

Após a inauguração de Donald Trump na administração presidencial dos EUA, o Ministério do Estado (DOGE) começou sob a orientação do bilionário Ilon Mask. Esta estrutura, declarada, se concentrará na eliminação de atos regulatórios em excesso, redução de funcionários e custos.

De acordo com o Wall Street Journal, a proposta da administração da administração de Trump, substituindo a compensação, ainda não causou grande interesse entre os funcionários públicos. Até agora, mais de 20.000 funcionários federais do governo dos EUA (cerca de 1% dos funcionários públicos) concordaram em deixar suas posições, Relatado Bloomberg.

Ao mesmo tempo, as fontes da agência, familiarizam a situação, lembram -se de que o número de pessoas que desejam usar a oferta está aumentando diariamente. A equipe de Trump está aguardando um salto acentuado em 6 de fevereiro – este é o último dia em que as autoridades podem aceitar a oferta. Por sua vez, já já sindicatos Enviado Reivindicações contra o governo de Trump por tentar condenar os funcionários públicos a renunciar.

Elon Musk e seus cães começaram a “absorção” do governo dos EUA Os jovens desenvolvedores ajudam o bilionário e seus melhores gerentes. Um deles acabou de terminar a escola