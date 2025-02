Nueva Delhi: O primeiro -ministro Narendra Modi disse na quinta -feira que a classe média tem confiança e está determinado a ancorar a viagem da Índia para se tornar uma nação desenvolvida.

Eu estava conversando em Rajya Sabha durante a moção de agradecimento ao discurso do presidente. A declaração ocorre dias após o orçamento da União para o ano fiscal 26, a isenção do imposto de renda para pessoas assalariadas que ganham até ₹12 lakh por ano.

“A classe média hoje está cheia de confiança, que não é precedida e fortalece bastante a nação”, disse Modi, acrescentou que a classe média indiana está determinada e está totalmente preparada para tornar a visão de um indiano desenvolvido.

Enfatizando que o governo está comprometido com o Neo-Middle e a classe média, o primeiro-ministro disse que suas aspirações são uma força motriz para o progresso do país, fornecendo uma nova energia e uma base sólida para o desenvolvimento nacional. Ele destacou os esforços para melhorar as capacidades das classes médias e neo-media.

Ele ressaltou que uma parte significativa da classe média foi isenta do pagamento de impostos no orçamento atual. Em 2013, o limite de isenção de imposto de renda foi até ₹2 lakh, mas agora aumentou para ₹12 lakh, ele acrescentou.

Ayushman Bharat se beneficia O primeiro -ministro também disse que pessoas com mais de 70 anos, de qualquer tipo ou comunidade, estão se beneficiando do esquema de Ayushman Bharat, com importantes vantagens para os idosos da classe média.

Ele disse que a Índia agora é vista como um dos países que mais crescem e que a economia do país está se expandindo significativamente.

A Pesquisa Econômica para o ano fiscal de 2015 projetou uma taxa de crescimento de 6,3-6,8% para o ano fiscal26, para trás de uma “forte conta externa, consolidação fiscal calibrada e consumo privado estável”. Ele também disse que as alavancas de crescimento doméstico serão mais importantes do que externas nos próximos anos para a economia indiana.

Ao revisar as realizações e iniciativas sob o governo da NDA, Modi disse que a Índia se tornou o segundo maior produtor de telefones móveis do mundo, deixando de ser predominantemente um importador de um exportador de telefones celulares.

Nas realizações da Índia em fabricação de defesa, ele disse que as exportações de defesa aumentaram 10 vezes na última década. Ele também destacou o aumento de dez tempos na fabricação de módulos solares. Ele acrescentou que a Índia é agora o segundo maior produtor de aço do mundo, enquanto máquinas e exportações eletrônicas tiveram um rápido crescimento na última década.

O primeiro -ministro também apontou que as exportações de brinquedos mais que triplicaram e as exportações agroquímicas aumentaram significativamente.

O orçamento da União também descreveu um plano para desenvolver ainda mais brinquedos no país. Com base no Plano Nacional de Ação para Toys, o governo planeja implementar um esquema para tornar a Índia um centro global de brinquedos que se concentrará no desenvolvimento de grupos, habilidades e um ecossistema de fabricação que criará alta qualidade, exclusiva, inovadora e Brinquedos inovadores e inovadores e sustentáveis ​​que representarão a marca ‘Made in India’.

