A Comissão do Governo aprovou a oferta do Ministério da Justiça para não colocar mulheres grávidas e pais solitários sob custódia do transporte

A Comissão do Governo para atividades de chamadas apoiou a proposta do ministro de expandir a categoria daqueles que podem ser detidos como uma medida preventiva, Ele escreve RBC em relação à fonte do governo e ao serviço de imprensa do departamento.

O Ministério da Justiça 2023 propôs não aplicar a custódia a certas categorias de pessoas que cometeram crimes moderados:

menores;

mulheres grávidas;

mulheres com uma criança pequena;

Os homens são os únicos pais de uma criança pequena;

Adote pais, guardas, guardiões de crianças pequenas ou crianças com deficiência.

Propõe -se que seja detido apenas se os crimes forem de natureza violenta e também se o suspeito tentasse ocultar ou violar a medida preventiva previamente nomeada.

O estado Duma também sugeriu que, além da seriedade do crime, deveria ser levado em consideração se a violência ou a ameaça de seu uso.

A proposta da lei está considerando mulheres com crianças pequenas separadamente e sugere que elas só podem ser detidas se um crime grave ou particularmente grave tiver sido cometido. Além disso, as pessoas com doenças graves confirmadas por documentos médicos são sugeridos que sejam libertados da custódia.

Conta, Aplicado Em junho de 2023. As medidas propostas nele, conforme declarado na nota explicada, focaram na “humanização da legislação”. Na primeira leitura do estado de Duma, ela adotou uma lei em outubro de 2023.