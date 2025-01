A União Europeia introduzirá o aumento de tarefas de produtos agrícolas da Rússia e da Bielorrússia, bem como alguns fertilizantes de nitrogenados desses países. A proposta apropriada foi aprovada pela Comissão Europeia.

Os deveres serão 15%. O objetivo de sua introdução é reduzir a dependência das importações da Federação Russa e da Bielorrússia, que “representa o risco de segurança alimentar e torna a UE vulnerável à Rússia”.

As condições de trânsito de produtos agrícolas em países terceiros não mudarão. A decisão da Comissão Europeia terá que aprovar o Conselho da UE.

O aumento das tarefas em relação aos fertilizantes russos estava fazendo lobby para empresas químicas européias. Eles se queixaram de uma “estratégia agressiva para reduzir os preços” para a Federação Russa, o que levou ao movimento de fabricantes locais do mercado. Até agora, os deveres foram de 6,5%.

A introdução do aumento de tarefas sobre fertilizantes também ofereceu a alguns países europeus no contexto da guerra russa de Ikraini para reduzir as receitas do orçamento russo. Sanções contra fertilizantes da Federação Russa na UE nunca foram introduzidas – como Aprovado As fontes de Kommant, nesse assunto em Bruxelas, foram guiadas pelos Estados Unidos, que são um dos principais clientes de produtos russos.