A Comissão Europeia disse que a UE Putin não informou Trump com antecedência

Segundo ele, a CE acredita que a conversa entre os dois líderes foi o início do processo de resolver o conflito na Ucrânia.

“O chamado de ontem entre o presidente Putin e o presidente Trump é o começo do julgamento”, disse ele.

Ao mesmo tempo, a CE disse que estava na inclusão da Ucrânia no processo de negociação.

No dia anterior, a Bloomberg relatou em relação a duas autoridades européias que os aliados mais importantes da UE da UE não informaram as negociações planejadas entre Trump e Putin.

Ao mesmo tempo, segundo eles, as autoridades da Europa ficaram surpresas por causa da conversa de dois líderes.

Lembre -se de que a conversa telefônica dos presidentes da Rússia e dos EUA ocorreu na quarta -feira à noite. Putin e Trump falaram uma hora e meia e discutiram vários tópicos, incluindo assentamentos na Ucrânia.

Ao discutir essa questão, Putin mencionou a necessidade de eliminar as causas raiz do conflito e foi acordado com Trump que um esquema de longo prazo poderia ser alcançado através de negociações pacíficas.