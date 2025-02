A comparação entre o governo e o "novo" ANM

“Não haveria retirada formal da greve” de 27 de fevereiro. Cesare Parodi, o novo presidente da Associação Nacional de Magistrados, diz que no dia seguinte à sua nomeação. O mesmo sindicato “Convidei colegas para ajustar o tricolor -Cockade durante todas as audiências civis e criminais daqui para a greve” e Executivo gritou das seções individuais “para organizar uma reunião, aberta aos cidadãos, por ocasião do dia da greve” . Confiança e mobilização programada da versão “difícil”, portanto: o diálogo entre o governo e o novo ANM -Top não começa da melhor maneira. Na noite de sexta -feira, Giorgia Meloni aceitou imediatamente o pedido de atender à criação de Parodi e “desejar” um confronto saudável em relação à autonomia da política e do judiciário “. Ontem, Parodi pediu desculpas por essa abertura nos outros vestidos: “Talvez eu comecei mal, com um pedido pessoal que senti com uma certa intensidade e sem me consultar meus colegas e minhas desculpas por isso”. (…)

