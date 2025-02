A 61ª Conferência de Segurança de Munique começa na Alemanha. De 14 a 16 de fevereiro na cúpula sobre questões de defesa e segurança, Eles vão participar Cerca de 60 capítulos de estados e 150 ministros.

Um dos principais tópicos da conferência 2025 é a guerra russa-ucraj e a possibilidade de negociações pacíficas das partes. Os participantes também discutirão a situação no Oriente Médio e na Síria.

Entre os principais participantes da conferência estão vas Espera -se que as delegações de países negociem. A reunião de Zelensky e Vance foi agendada para 14 de fevereiro.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também anunciou negociações entre representantes dos Estados Unidos, Rússia e Ucrânia como parte de uma conferência em Munique. Os organizadores da cúpula relataram que as autoridades russas não participam do evento.

Além disso, a conferência participará de uma conferência do supervisor especial de Trump na Rússia e no kit kelog ucraniano, que fica em uma turnê pela Europa. No Departamento de Estado Americano RelatadoQue sua tarefa está nesta viagem “para promover o objetivo do presidente Trump de garantir a paz na Ucrânia com a ajuda da força e defender os interesses da segurança nacional americana”. Espera -se que se encontre com aliados europeus Washington.

Alguns dias antes do início do fórum, o presidente dos EUA, Donald Trump, com Vladimir Putin e Vladimir Zelensky e anunciou que havia concordado em iniciar negociações no final da guerra. Isso causou preocupação entre os aliados europeus de Washington e Kiev de que sua posição durante um acordo pacífica na Ucrânia não será levada em consideração.

Trump iniciou negociações sobre o fim da guerra na Ucrânia. Ele chamou Putin e Zelean. Como isso foi percebido no mundo “A Ucrânia está fodendo. A propósito, a Europa é”, disse o funcionário ucraniano no comentário sobre o economista