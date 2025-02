A Conferência de Segurança de Munique termina após conversas intensas sobre Ucrânia, Segurança Europeia, laços transatlânticos

Os três dias Conferência de Segurança de Munique Concluído no domingo, após discussões de alto nível sobre questões de segurança global, particularmente a segurança européia, guerra nas relações Ucrânia e Transatlântica.

As intensas discussões sobre a guerra na Ucrânia e as possíveis conversas de paz com a Rússia, bem como os controversos comentários do vice -presidente dos EUA.

A 61ª Conferência Anual de Badge participou de mais de 50 chefes de estado e governo, além de 150 ministros em todo o mundo.

Na sexta-feira, a conferência começou com uma declaração de abertura do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, que pediu cautela, alertando os Estados Unidos de que não iniciam conversas de paz com a Rússia sobre a Ucrânia, o que poderia ter consequências de grande escopo para os aliados.

O dia continuou com as discussões sobre uma série de questões -chave, incluindo desafios de segurança global e resiliência democrática, durante conversas de alto nível de alto nível para discutir

No entanto, o discurso de Vance chegou às manchetes no primeiro dia porque ele enfatizou a necessidade de a Europa desempenhar um papel mais proeminente em sua segurança enquanto critica os políticos, instituições e tribunais europeus pelo que ele vê como um desvio dos princípios democráticos.

Ele também acusou os governos europeus de abrir “portões de milhões de imigrantes não -vetidos” e solicitou mais controles de fronteira rigorosos.

Alguns políticos europeus reagiram negativamente aos seus comentários.

A guerra na Ucrânia também foi um elemento da agenda principal da conferência, com o presidente Volodymyr Zelenskyy alertando contra qualquer acordo de paz sem a participação de Kiev, desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou com seu contraparte russo Vladimir Putin em “começar “Negociações para terminar a guerra da Ucrânia de três anos.

Depois de se encontrar com Vance nas margens da conferência, o presidente ucraniano disse que precisa de um “plano de como parar Putin”.

O presidente alemão, Frank-Walter, Steinmeier, criticou o governo Trump por minar a posição da Ucrânia antes das possíveis negociações de paz com a Rússia.

Ele alertou os Estados Unidos que eles não entram em conversas de paz com a Rússia sobre a Ucrânia, alertando de longas consequências de longa faixa para os Aliados.

O chefe da aliança, Mark Rutte, disse que os membros da OTAN nunca foram prometidos à Ucrânia como parte de um acordo de paz.

Em uma declaração conjunta, os líderes dos países nórdicos-bálticos reiteraram que a Ucrânia e a Europa deveriam desempenhar um papel central em qualquer negociação destinada a garantir a paz justa e duradoura.

– Situação no Oriente Médio

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, se reuniu com o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na sexta -feira em seu primeiro rosto -a reunião de face, discutindo a situação na Síria e Gaza, entre outras questões, já que o meio leste estava entre os elementos de A agenda para conversas.

O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, durante uma entrevista com Anadolu, enfatizou que “os Gazanes devem retornar e viver na faixa de Gaza”, prometendo que seu país faria todo o possível para ajudar na reconstrução do enclave costeiro.

Durante as entrevistas com Anadolu, outros políticos europeus enfatizaram a importância de todas as partes para Gaza Cesefire que trabalham para implementá -lo completamente.

“Precisamos chegar a um ponto em que o incêndio é mantido e, em seguida, podemos começar a falar sobre reconstrução, ajuda, governança e segurança de Gaza”, disse Simon Harris, ministro de Relações Exteriores da Irlanda.

O vice -primeiro -ministro e ministro de Relações Exteriores de Malta, Ian Borg, lembrou que Malta foi um dos primeiros a solicitar um incêndio permanente, “com o objetivo final que continua sendo a solução de dois estados”.

Kaja Kallas, chefe da política externa da UE, também expressou apoio a uma solução de dois estados ao conflito israelense-palestino, enfatizando que os palestinos têm o direito de permanecer na faixa de Gaza.

Enquanto isso, o vice -presidente americano Vance se reuniu com Alice Weidel, líder da alternativa da extrema direita da Alemanha para o Partido Alemanha (AFD), que causou raiva do chanceler alemão Olaf Scholz durante seu discurso de abertura no segundo dia do Conversas anuais.

“Não aceitaremos os estranhos que interferem em nossa democracia, nossas eleições e o processo de formação da opinião democrática em favor desse partido, especialmente não amigos e aliados”, disse Scholz.

Fidan também continuou suas conversas bilaterais no segundo dia, encontrando -se com Keith Kellogg, enviado especial do presidente dos Estados Unidos para a Rússia e da Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, o primeiro -ministro do Kosovo, Albin Kurti e o presidente Bulgaro Rumen Radev .

Fidan também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Síria, Asaad Hassan al-Shaibani, e discutiu questões relacionadas à reconstrução da Síria, o atual processo de formação do governo no país e a luta contra organizações terroristas como Daesh (ISIS) e PKK /YPG.

Fidan também se reuniu com ministros das Relações Exteriores da Bósnia e Herzegovina, Azerbaijão, Sudão e Bulgária, Elmedin Konakovic, Jeyhun Bayramov, Ali Youssef e Georg Georgiev, respectivamente.

Os ministros das Relações Exteriores do G7, que representam o Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, reafirmaram seu compromisso com a integridade territorial da Síria e do Líbano.

Falando em um painel em que o ministro das Relações Exteriores da Síria, Asaad al-Shaibani, também era orador, o ministro das Relações Exteriores da Turquia disse que os países regionais estão em consenso sobre o futuro da Síria.

Al-Shaibani reiterou a importância de levantar sanções para dar estabilidade ao país.

– Segurança, desafios globais

A Europa deve estar pronta para enfrentar desafios e fazer sacrifícios para cuidar de sua própria segurança, disse o ministro das Relações Exteriores francês no segundo dia da conferência.

Para enfrentar as sérias ameaças que estão provenientes das regiões francesas e européias, o continente deve adquirir “os meios para se defender”, disse Jean-Noel Barot de jornalistas fora da Conferência de Segurança de Munique.

Enquanto isso, os ministros europeus enfatizaram que a paz na Ucrânia e na região em geral não pode ser alcançada sem um esforço liderado pela Europa, alertando contra pressões externas que não consideram os interesses estratégicos do continente.

“Não haverá paz duradoura se não for uma paz acordada européia”, disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, que sublinha o papel fundamental da Europa na configuração de segurança e estabilidade na região.

Quando perguntado sobre as condições de segurança da Ucrânia, Zelenskyy enfatizou que Kiev exige garantias firmes, incluindo fortes sanções contra a Rússia e a criação de um exército de 1,3 a 1,5 milhão de pessoas para coincidir com as forças russas.

“Se não estamos na OTAN, então, como eu disse, a OTAN tem que estar na Ucrânia.

Por sua parte, o secretário geral da OTAN, Mark Rutte, pediu aos países europeus que fizessem propostas concretas em vez de reclamar de serem excluídas de possíveis conversas sobre a Ucrânia.

Separado, o Canadá rejeitou a proposta de Trump de restaurar a Rússia no G7, com o ministro das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, dizendo que isso não aconteceria.

Os Estados Unidos, Japão e Coréia do Sul também reafirmaram sua associação trilateral e seu compromisso com a segurança regional durante as conversas em Munique.

– Futuro da Europa

No domingo, no domingo, as discussões organizadas da Conferência de Segurança de Munique se concentraram no futuro da Europa e dos problemas de arquitetura de segurança, além de acelerar a adesão da UE dos países dos Balcãs.

O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, pediu para fortalecer as capacidades militares da Ucrânia e manter a máxima pressão sobre a Rússia antes do início da negociação de paz, descrevendo uma abordagem detalhada de três fases para possíveis conversas de paz.

“Precisamos render a Ucrânia e exercer pressão máxima sobre a Rússia, o que significa sanções, o que significa ativos congelados, para que a Ucrânia inicie essas negociações a partir de uma posição de força”, disse ele em um painel de discussão.

Mais tarde, o primeiro -ministro da Macedônia del Norte, Hristijan Mickoski, primeiro -ministro Albanés, Edi Rama, presidente do Parlamento Europeu Roberta Metsola e o comissário da UE para o aumento de Marta Kos falou em um painel sobre a aceitação da adesão da UE da UE da os países dos Balcãs.

Falando em conversas sobre como reviver a competitividade européia, o primeiro -ministro do Luxemburgo, Luc Frieden, disse que a Europa perdeu a competitividade, mas pode melhorar.

“Não pensamos o suficiente como um quarteirão, mas muitas vezes pensamos como 27 estados membros”, disse ele.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores turco, Fidan, se reuniu com as autoridades ucranianas seniores, realizando conversas com Andriy Yermak, chefe do Escritório Presidencial da Ucrânia, e o Ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Uumerov.