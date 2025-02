A confiança da economia turca apóia a perspectiva positiva

O índice de confiança da economia turca atingiu um máximo de 10 meses, enquanto anual inflação As expectativas diminuíram, apoiando uma perspectiva positiva.

Türkiye’s Confiança econômica O índice atingiu 100,3 em março de 2024, mas o número diminuiu nos meses seguintes para 93,1 em agosto e começou a se recuperar no final do ano.

O número aumentou para 99,7 em janeiro, ante 98,9 em dezembro, de acordo com dados do país Escritório de Estatística Turkat.

Enquanto isso, o confiança do consumidor O índice atingiu 81 depois de ver o ano passado no ano passado às 75,9 em julho e terminando o ano em 81,3.

O Royal Sector Trust Index foi concluído no ano passado em 102,7 e atingiu 102,6 em janeiro de 2025.

O índice confiável dos serviços flutuou no ano passado, atingindo o mais alto que 120,4 em fevereiro e encerrando o ano em 113,6. O índice começou o ano novo com um aumento, atingindo um máximo de oito meses de 116,5.

Türkiye’s Banco Central (TCMB) publicou sua pesquisa de participantes do mercado, que mostrou que a expectativa de inflação avançada de 12 meses para os participantes do mercado diminuiu 1,7 pontos percentuais (PP) para 25,4%, para o setor real de 3,8 pp a 43,8%e para famílias para 4,3 pp. a 58,8%.

O Ministro das Finanças, Mehmet Simsek, disse em comunicado que as estimativas da inflação são fundamentais para determinar o ritmo da desinflação, comprometendo -se a trabalhar para a redução da inflação permanentemente.

Erhan Aslanoglu, economista da Universidade de Istambul Bilgi, disse a Anadolu que as taxas confiáveis ​​mostram que há uma diferenciação setorial na economia, uma vez que os serviços melhoraram gradualmente, enquanto a competitividade da indústria turca enfraqueceu, embora tenha sido observado um movimento no setor de construção com o recente corte de taxa.

“A demanda nos serviços continuou em um determinado nível e continuará, enquanto os dados sugerem que a economia crescerá em torno de 3%, impulsionada principalmente pelos serviços”, disse ele.

“A demanda nacional e estrangeira levou a um renascimento no setor da indústria, embora os dados tenham mostrado que os problemas nas exportações, especialmente para a UE, estão aumentando, uma vez que a concorrência e os preços são as principais barreiras contra o crescimento da indústria”, acrescentou.