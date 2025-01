O chefe da Comissão de Investigação, Alexander Bastrykin, chamou a atenção para a situação relativa ao estado do edifício do antigo asilo em Suzdal. Bastrykin instruiu o chefe da seção regional do Comitê de Investigação a realizar uma verificação processual e relatar seus resultados.

Anteriormente, apareceram relatos na mídia de Vladimir sobre as más condições do Shishkin Almshouse Ensemble, que é um patrimônio cultural e está sob a jurisdição da Administração do Distrito de Suzdal. Até recentemente, o prédio abrigava um jardim de infância.

O conjunto inclui pátio principal, portões de pedra e celeiro.

– Nos edifícios construídos em 1891, o gesso e a alvenaria da fachada estão desmoronando, surgiram fissuras nas paredes, – observado em uma mensagem de SK. Salientam também que o monumento continua a deteriorar-se e não estão a ser tomadas medidas para o reparar.

O edifício principal foi construído às custas do comerciante da primeira guilda, Ivan Shishkin. É retangular, de dois andares, com uma pequena extensão na parte norte. O edifício é decorado apenas com pilastras rústicas nas paredes do primeiro andar, cornijas, principalmente as que ligam as paredes do segundo andar à cobertura, além de sótãos figurativos com mansarda oval em cada lado da casa.