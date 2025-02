A construção do metrô não interferirá nos pilotos de Nizhny Novgorod no futuro

A empresa “Mosproekt-3” anunciou uma competição para a busca por uma organização de subcontratação. Será necessário a construção da estrada que permitirá que os motoristas de Nizhny Novgorod percorram o canteiro de obras do metrô.

O comprimento do novo local é de aproximadamente 2 quilômetros.

Além disso, o empreendedor será forçado a executar todas as medidas preparatórias necessárias, bem como transferir pavilhões e instalar pântanos de turfa e uma tempestade. Ao longo da estrada temporária, a calçada também será depositada.

A construção do desvio será organizada em paralelo com a cena na instalação do poço da fundação para futuras estações de metrô Sennaya e o quadrado da liberdade. Os pedidos de participação serão aceitos até 3 de março e os resultados da concorrência serão resumidos em 11 de março.

O custo total do trabalho é estimado em cerca de 76 milhões de rublos.

Anteriormente, escrevemos que 100 metros permaneceram o escudo Vladimir a caminho da Praça da Freedom.