A controversa cena de dança a ser cortada do protagonista de Vicky Kaushal ‘Chhaava’. Qual é a dança folclórica de Lezim de Maharashtra?

“É uma questão de alegria que um filme hindi baseado na vida de Chhatrapati Sambhaji Maharaj, o protetor da religião e o protetor da liberdade. Tais esforços são necessários para o mundo entender a história de Chhatrapati. No entanto, muitos expressaram suas opiniões de que existem algumas cenas objetáveis ​​neste filme. Nossa posição é que este filme não deve ser lançado sem mostrar aos primeiros especialistas e pessoas com conhecimento. Qualquer coisa que danifique a honra de Maharaj não será tolerada ”, disse Samant em X.

Utekar disse: “Estamos eliminando a cena porque não é uma parte importante do filme. Se as pessoas sentirem que a representação é imprecisa, estamos dispostos a fazer essa mudança. Nosso objetivo sempre foi homenagear e mostrar a grandeza de Chhatrapati Sambhaji Maharaj para o mundo.

A cena da dança causou indignação com a reação das redes sociais e as críticas de políticos que alegam a falta de respeito pela figura histórica.

Falando aos jornalistas, Utekar disse: “A reunião com Raj Thackeray era procurar seus conselhos. Seu conhecimento da história, especialmente em relação a Chhatrapati Shivaji Maharaj, é extenso. Forneceu sugestões valiosas para mudanças, que implementaremos. Quanto à cena com Chhatrapati Sambhaji Maharaj tocando ‘Lezim’, nós o eliminamos. Não era nossa intenção prejudicar os sentimentos de alguém.

O trailer do filme, lançado no início desta semana, tem uma sequência na qual Vicky Kaushal e Rashmika Mandanna, que retratam Chhatrapati Sambhaji Maharaj e Maharani Yesubai, estão dançando com o “lezim”, um instrumento musical tradicional associado ao cultural Patrimônio de Maharashtra.

Utekar tomou a decisão depois de discutir o assunto com o chefe do Maharashtra Navnirman Sena (MNS) Raj Thakery em sua residência anterior no dia, conforme relatado pelo que foi relatado por Pti .

O cineasta Laxman Utekar anunciou na segunda -feira que a cena da dança “Lezim” será eliminada de seu próximo filme Chhaava, que se baseia na vida do guerreiro Marathha, o rei Chhatrapati Sambhaji, após as objeções dos políticos e entusiastas da história.

