A controvérsia de Ranveer Allahbadia coloca o Profano & amp; Conteúdo explícito sob fogo: tempo para regras online mais rigorosas?

Em meio à recente controvérsia de Ranveer Allahbadia, um estudo recente enfatizou que 74 % das pessoas pesquisadas dizem que um código de conduta deve ser imposto sobre o referido conteúdo, enquanto isso, 59 % dos cidadãos pesquisados ​​dizem que as plataformas de vídeo e áudio não protegem Conteúdo explícito, que torna o conteúdo explícito. É acessível a menores, de acordo com uma pesquisa dos círculos locais.

Ranveer Allahbadia Controvérsia

A pesquisa ocorre após a controvérsia em vídeo do YouTube de Ranveer Allahbadia, onde a personalidade popular das redes sociais, conhecida pelo podcast Beerbiceps, enfrenta um ótimo trolling e uma reação posterior depois que um vídeo se tornou viral do programa do YouTube de Samay Raina, Índia obteve latente , onde ele perguntou a um competidor: “Você prefere ver seus pais fazer sexo pelo resto da sua vida ou você se juntaria uma vez e o impediria para sempre?”