A controvérsia de Ranveer Allahbadia: Quão rigorosos são as leis de “obscenidade” da Índia? Qual é o castigo?

A controvérsia de Ranveer Allahbadia: Youtuber Ranveer Allahbadia, conhecida como Beerbiceps, enfrentou uma reação violenta sobre seus comentários “objetáveis” sobre o programa agora eliminado do comediante Samay Raina, a Índia se tornou latente. Raina eliminou todos os episódios latentes da Índia em seu canal no YouTube na quarta -feira, um dia depois que a polícia de Mumbai chegou à residência de Ranveer Allahbadia.

“O ramo criminal de Guwahati registrou um caso no Vide Cyber ​​PS Caso n. Leia com a seção 4/7 da Lei de Cinematografia de 1952 com a Seção 4/6 da Lei de Representação Indecente das Mulheres (Proibição), 198. A investigação está atualmente em andamento ”, disse o primeiro -ministro de Assam, Himanta Biswa Sharma, em uma posição

O conteúdo lascivo ou apela a interesses prurientais e tem o potencial de corromper ou dependendo daqueles que interagem com ele é considerado obsceno, de acordo com esta seção.

A Seção 296 do BNS também lida com atos e canções obscenos em locais públicos. Seu objetivo é manter a decência pública e evitar distúrbios.

Qual é a seção 67 da lei?

Seção 67 da Lei de Tecnologia da Informação, 2000Assim, Trata -se de publicar ou transmitir material obsceno online. A definição de material obsceno nesta seção da lei de TI é quase o mesmo que é fornecido na seção 294 do BNS (Seção 292 acima do Código Penal Indiano, 1860). No entanto, vem com um castigo mais rigoroso: até três anos de prisão e uma multa de até ₹5 lakhs para um crime pela primeira vez