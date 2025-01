A convenção Jai Bapu-Jai Bhim-Jai Samvidhan em Belagavi visa homenagear Mahatma Gandhi, BR Ambedkar, diz DK Shivakumar – Karnataka News

O vice-ministro-chefe de Karnataka, DK Shivakumar, disse no sábado que Jai Bapu-Jai Bhim-Jai Samvidhan A convenção, que será realizada em Belagavi no dia 21 de janeiro, teve como objetivo homenagear Mahatma Gandhi e o Dr. BR Ambedkar.

Após uma reunião preparatória em Hubballi, Shivakumar disse que o evento enviará uma mensagem forte sobre a importância de preservar os valores constitucionais.

“A história de Gandhiji é a história do Congresso e a história do Congresso é a história da nação. “Estamos seguindo os passos de Mahatma Gandhi”, disse ele.

Ele disse que a convenção seria organizada pelo Congresso sob a liderança de Mallikarjun Kharge. O evento estava originalmente programado para acontecer em 27 de dezembro do ano passado, mas foi remarcado devido à morte do ex-primeiro-ministro Manmohan Singh.

“Já se passaram 100 anos desde que Gandhiji liderou o Congresso como presidente, abrindo caminho para a independência da Índia e para a elaboração da Constituição. “A Constituição é sagrada e este acontecimento sublinha a sua importância”, acrescentou.

Espera-se que mais de 75.000 participantes da região de Kitturu Karnataka participem do evento. Shivakumar disse que o Congresso distribuirá 50.000 bonés de Gandhi e lakh distintivos para o evento.

A programação no Suvarna Soudha será limitada a convidados e uma festa pública será realizada no final do dia.

“Este não é um evento político”, esclareceu Shivakumar, instando pessoas de todos os partidos a participarem.

“Devemos proteger o legado de Gandhiji e defender a Constituição para a geração mais jovem”, disse ele.

Quando questionado sobre as alegações do BJP de que o evento teve motivação política e financiamento público, Shivakumar respondeu: “Pertencemos à família Gandhi, enquanto eles pertencem à família Godse. O programa Suvarna Soudha é organizado pelo governo, enquanto o evento partidário é independente.”

O Congresso planeja abrir 100 novos escritórios do partido em Karnataka. Shivakumar classificou a convenção como um prólogo à campanha do partido para as eleições para a Assembleia de 2028.