‘A cooperação bilateral não deveria …’: O que a China fez na reunião de Modi-Trump? | Notícias da Índia

Pequim: Em uma reação assistida à reunião do primeiro -ministro Narendra Modi e à reunião do presidente Donald Trump, Pequim disse na sexta -feira que a China não deve ser um problema em sua cooperação bilateral e que ele não deve prejudicar os interesses de um país terceiro.

Manter a vigilância cautelosa em conversas com modi-trump em Washington que cobrem uma variedade de problemas, incluindo a referência da cooperação em defesa, além de reafirmar que uma associação estreita entre os Estados Unidos e a Índia é essencial para uma região indo-pacífica livre, aberta, aberta, Pacífica e próspera, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, disse que a Ásia-Pacífico é um centro de desenvolvimento pacífico, não uma área de rivalidade geopolítica.

A China acredita que as relações e a cooperação entre países não devem causar um problema da China ou danificar os interesses de outras pessoas e devem ser propícios à paz, estabilidade e prosperidade, disse Guo respondendo a uma pergunta.

Aumentar para formar grupos exclusivos e participar da política de blocos e o confronto do bloco não causará segurança e, de forma alguma, pode manter a Ásia do Pacífico e todo o mundo pacífico e estável, disse ele.

A declaração conjunta emitida após conversas de Modi-Trump na quinta-feira (na sexta-feira da Índia) disse que os dois países concordaram em avançar nos laços de defesa da Índia Unida e lançaram uma nova iniciativa: o “compacto entre os Estados Unidos e a Índia” (oportunidades de catalisação Para a Associação Militar, Comércio e Tecnologia) para o século XXI.

Os dois líderes também reafirmaram que uma associação estreita entre os Estados Unidos e a Índia é essencial para uma região interna gratuita, aberta, pacífica e próspera e falou sobre o fortalecimento da associação quádrupla, entre outras questões. A Índia é membro da Quad Alliance, que inclui os Estados Unidos, Japão e Austrália. A China desconfia Quad e afirma que a aliança pretende conter seu aumento.

Logo depois que Trump assumiu o cargo, os ministros das Relações Exteriores de Quad se reuniram em 22 de janeiro e reafirmaram seu compromisso de fortalecer um Indo-Pacífico livre e aberto, onde o estado de direito, valores democráticos, soberania e integridade territorial se eles defendem e defendem.

O Indo-Pacífico, que inclui o mar da China no sul, no qual a China estabelece sua reivindicação em grande parte, enquanto o Vietnã, as Filipinas, Malásia, Brunei e Taiwan têm contradilhas sobre a área.

A reunião do primeiro -ministro Modi com Trump semanas depois que o presidente dos Estados Unidos assumiu a posição de seu segundo mandato, evocou considerável interesse na China, especialmente o resultado no campo da cooperação de defesa entre Nova Délhi e Washington.