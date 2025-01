A COP30 no Brasil destacará as necessidades de financiamento climático dos países em desenvolvimento

Retirada dos EUA complica negociações sobre financiamento climático na COP30

Países em desenvolvimento unidos para bloquear apelos para alargar a base de doadores

BRICS pode ajudar o Brasil a reunir países em desenvolvimento na COP30

23 de janeiro: Enquanto os líderes mundiais enfrentam a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, o Brasil, anfitrião da cimeira climática global COP30 deste ano, vê uma oportunidade de amplificar as vozes das nações em desenvolvimento no que será uma disputa feroz sobre quem pagará para a transição global para fontes de energia mais limpas.

Durante a cimeira do ano passado no Azerbaijão, uma dura luta entre nações ricas e países de baixos rendimentos terminou com os países ricos a prometerem fornecer 300 mil milhões de dólares por ano para apoiar as nações em desenvolvimento até 2035. Embora a meta seja o triplo da meta actual de 100 mil milhões de dólares, é apenas uma fracção dos 1,3 biliões de dólares anuais que os países em desenvolvimento dizem ser necessários. A luta provavelmente continuará este ano.

“Já foi difícil chegar a 300 mil milhões de dólares com os Estados Unidos na negociação”, disse André Correa do Lago, o recém-nomeado presidente da COP30, numa entrevista à imprensa internacional na quarta-feira.

Ele observou que, sob o presidente Joe Biden, os Estados Unidos implementaram novas políticas para combater as alterações climáticas e trabalharam para fortalecer o papel dos bancos multilaterais de desenvolvimento, como o Banco Mundial, para aumentar o financiamento de projectos para conter o aquecimento global. Sem todas essas ações, acrescentou Correa do Lago, aumentar o financiamento climático “será certamente mais difícil agora”.

Apesar desses desafios, acrescentou Correa do Lago, os países em desenvolvimento estão “muito unidos” no bloqueio dos apelos das nações ricas para expandir a base de países que apoiam financeiramente os esforços para mitigar as alterações climáticas e adaptar-se aos seus impactos sobre todos.

Nos últimos anos, os líderes europeus têm apelado às economias emergentes, grandes poluidoras e cada vez mais ricas, como a China e os Estados do Golfo, para que façam contribuições obrigatórias para ajudar os países mais pobres a combater as alterações climáticas. A China, a segunda nação mais populosa do planeta, é de longe o maior emissor mundial de gases com efeito de estufa.

“O que os países desenvolvidos querem não é aumentar os recursos financeiros, querem reduzir a sua contribuição na doação de recursos financeiros e isso é natural e profundamente incorrecto”, disse Correa do Lago.

A retirada dos EUA também levantou questões sobre quais países ajudarão a orientar o resultado da cimeira global sobre o clima deste ano. Sendo uma das maiores economias e emissores do mundo, os Estados Unidos têm desempenhado um papel central na negociação dos resultados das reuniões da COP, juntamente com a União Europeia e a China.

Comentando a esperada saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris na cimeira climática COP29 do ano passado, o enviado climático da China, Liu Zhenmin, disse: “Todos esperam que a China e a UE trabalhem juntas para preencher esta lacuna”, segundo o jornal estatal The Beijing. Notícias. “É um desejo lindo, mas na realidade é difícil de realizar.”

Correa do Lago apontou o grupo BRICS – que reúne Brasil, China e outras economias emergentes – como um fórum que pode ajudar o Brasil a construir um consenso entre as nações em desenvolvimento para não recuar nos seus apelos por maiores contribuições das nações ricas,. que historicamente são os mais importantes. maiores emissores de gases de efeito estufa. O Brasil também ocupa a presidência do BRICS este ano.

“Também vamos recorrer aos BRICS para obter algum consenso e provocar certas discussões”, disse Correa do Lago.

Durante a cimeira do G20 no Brasil no ano passado, o Brasil e outros países em desenvolvimento conseguiram bloquear uma tentativa das nações ricas de incluir um apelo às economias emergentes para ajudarem no financiamento climático. Correa do Lago foi então um dos principais negociadores.

Correa do Lago fez uma forte defesa do que as economias emergentes já estão fazendo para combater as mudanças climáticas com seus próprios orçamentos, destacando os esforços do Brasil para conter o desmatamento, uma importante fonte de emissões de gases de efeito estufa, e os trilhões em investimentos chineses em tecnologia de energia limpa.