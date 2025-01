A cor principal de 2025 foi escolhida por McCo Mousse, um marrom macio

Quem faz essa escolha? O Instituto Pantone é uma grande empresa americana reconhecida em todo o mundo no campo de cor. Ela desenvolve paletas e padrões de cores, aconselha marcas, análises e prevê tendências no mercado. Desde 2000, os analistas fizeram previsões colorísticas, com base em processos sociais, arte, cultura e esportes, sistemas completos e tendências.

Discurso direto

Maria Solovyova, estilista:

– A cor marrom se tornou moderna, porque havia gritos de moda e cores brilhantes mais cedo, aparentemente todo mundo estava cansado disso. É por isso que a tendência agora está mudando acentuadamente na direção de tons tranquilos e profundos. Brown – é como um novo preto, mas parece menos formal e combina com tudo, é adequado para roupas básicas e festivas.

Enquanto isso

A própria Pantone explica que Mocha Mousse é sofisticada e suculenta, mas ao mesmo tempo é despretensiosa na versão “e que” ele expande nossas idéias sobre tons marrons, tornando -os luxuosos e luxuosos. De acordo com o vice -presidente do Instituto Pantone Lori Pressman, é uma “tonalidade marrom macia que é inerente à riqueza, sensualidade e calor calmante”.