A Coréia do Norte nos adverte sobre o submarino nuclear no sul

Coréia do Norte na terça -feira, ele condenou a chegada de um Marinha dos Estados Unidos De acordo com a mídia estatal, que usará “qualquer meio de defesa” para se proteger para se proteger, de acordo com a mídia estatal.

Em comunicado, o Ministério da Defesa descreveu a implantação como uma “expressão concentrada da loucura imutável dos Estados Unidos para a Coréia do Norte”.

“Expressamos uma séria preocupação com as perigosas ações militares hostis dos Estados Unidos que poderiam promover o confronto militar agudo na península coreana a um conflito armado real”, afirmou o comunicado, pedindo a Washington que pare de “atos provocativos que levam a um grande instabilidade “

Isso veio um dia depois USS Alexandria, Um submarino de ataque da aula de Los Angeles chegou à cidade portuária de Busan de Coréia do Sul para o reabastecimento e o restante da tripulação. Ele marcou a primeira visita de submarinos nucleares dos EUA.

Pyongyang disse que suas forças armadas estão monitorando de perto os movimentos militares dos EUA e estão preparados para tomar as medidas necessárias para proteger a segurança nacional.

“Não voltaremos a uma polegada de nosso confronto com este inimigo tirânico”, afirmou o comunicado.

No sábado, o líder norte-coreano Kim Jong-un reafirmou seu compromisso de expandir as forças nucleares do país, acusando os Estados Unidos de alimentar conflitos globais.

“Os Estados Unidos estão inquietos por trás das grandes e pequenas disputas e tragédias do derramamento de sangue do mundo”, disse Kim, acrescentando que isso justifica a busca por Pyongyang de “capacidade de defesa ilimitada”.

Seus comentários seguiram os comentários recentes do presidente Donald Trump, sugerindo que Washington manteria relações com a Coréia do Norte.