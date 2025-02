A Coréia do Norte pode começar a produzir mísseis balísticos intercontinentais (ICBM) capazes de chegar ao continente dos Estados Unidos, alertou um comandante militar superior na sexta -feira. Testemunhando perante o Comitê de Serviços Armados do Senado, o Comando do Norte dos Estados Unidos (USNORTHCOM) e o chefe do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o general Gregory Greillot, declarou que a Coréia do Norte pode fornecer uma carga nuclear nuclear aos objetivos da América do Norte, enquanto minimizando A capacidade dos Estados Unidos de fornecer pré. Lançar avisos.

Apresentando sua projeção ao comitê em um testemunho por escrito, Guillot detalhou o teste de vôo inicial do HWASONG-19 ICBM (HS-19) em outubro passado em que os analistas acreditam que podem voar mais tempo e mais altitude. Washington destacou repetidamente a proliferação de armas nucleares e habilidades de mísseis da Coréia do Norte sob o presidente Kim Jong, que representa a ameaça aos interesses dos EUA no leste da Ásia e também no continente dos Estados Unidos.

A política americana na Coréia do Norte se concentra principalmente em armas nucleares e programas de mísseis. Houve muitas tentativas de manter a discussão sobre o desmantelamento de armas nucleares, mas a Coréia do Norte se recusou a se mudar. Em 2017, durante seu primeiro mandato, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou liberar o “fogo e fúria” contra a Coréia do Norte se eles ameaçassem a segurança e o interesse dos Estados Unidos, pois intensificaram as tensões entre as duas nações.

Após a reunião em Cingapura em junho de 2018, Trump e Kim se reuniram novamente em Hanói do Vietnã em fevereiro de 2019, mantendo discussões sobre programas nucleares e de mísseis na Coréia do Norte, bem como o estabelecimento de um novo relacionamento entre os dois países. A reunião terminou antes do agendado, já que os dois líderes não conseguiram chegar a um acordo sobre desnuclearização e levantamento de sanções.

Trump se recusou a aliviar as sanções até Kim deixar todo o seu programa nuclear. Em junho de 2019, Trump visitou a Coréia do Norte em um movimento histórico. Durante a visita, os dois líderes reafirmaram que as conversas continuariam através de seus negociadores e esforços seriam feitos para alcançar o que tem sido um tratamento nuclear evasivo.

No entanto, ele não produziu nenhum resultado para encerrar o programa nuclear norte -coreano. O processo que nos comprometemos com Kim diminuiu a velocidade quando Trump deu lugar a Joe Biden em 2021. Em 2022, Kim declarou que a Coréia do Norte nunca será desnuclearizada desde que a Coréia do Norte experimentou dezenas de mísseis balísticos, incluindo vários testes ICBM, capaz de entregar círculos escuros nucleares .

Isso apesar dos Estados Unidos e de muitos países que avisam Pyongyang por tais atividades desestabilizadoras e impõem sanções unilaterais. As Nações Unidas também aprovaram várias resoluções que sancionam a Coréia do Norte para desenvolver armas nucleares.