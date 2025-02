A Coréia do Norte reafirma a política para desenvolver ainda mais forças nucleares

Líder norte -coreano Kim Jong-un Ele reafirmou a política de seu país de “desenvolver” suas forças nucleares, acusando os Estados Unidos de estar por trás das disputas do mundo, informou a mídia estatal no domingo

Ele fez os comentários no sábado em um discurso no Ministério da Defesa Nacional para comemorar o 77º aniversário da Fundação Coreano Exército do Povo, De acordo com a Agência Central de Notícias da Coréia (KCNA).

Referindo -se aos planos de reforçar “todos dissuasão“Política inabalável de” Pyongyang reafirmou para desenvolver forças nucleares.

Kim, no entanto, não explicou os detalhes de seus planos.

Ele afirmou isso Estados Unidos nucleares Ativos estratégicos implantados na península coreana, os exercícios de simulação de guerra nuclear liderados por Washington e a cooperação militar EUA-Japão-Sul da Coréia do Sul estão “convidando o desequilíbrio militar” na península e na A nordeste da Ásiacausando “uma nova estrutura conflitante”, levantando um sério desafio à Coréia do Norte.

Kim disse que a Coréia do Norte não quer “desnecessário variedade“No entanto, na região”, serão necessárias contramedidas sustentadas para garantir o equilíbrio militar regional “para evitar o surto de uma nova guerra e garantir paz e segurança na península.

Ele acusou os Estados Unidos “estarem inquietos por trás das grandes e pequenas disputas e tragédias do derramamento de sangue do mundo”, afirmando que ele mostra que a linha do regime para procurar “uma capacidade de defesa ilimitada” é “a maioria justa”.

Kim culpou Washington por ele Guerra da Rússia-Ucrâniaexpressando “séria preocupação” de que os Estados Unidos e o Ocidente prolongam a guerra com o “sonho irrelevável de tratar os contratempos estratégicos” para Moscou.

O exército e o povo da Coréia do Norte, acrescentou: “Invariavelmente apóia e incentivam a causa justa do exército russo e das pessoas a defender sua soberania, segurança e integridade territorial”, referindo -se a um tratado de defesa mútuo assinado no ano passado com o presidente russo Vladimir Putin.