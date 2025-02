Na vila de Murmashi, em 15 de fevereiro, o esqui iii “de volta à URSS!” Isso foi anunciado em sua página de Vkontakte pelo chefe do distrito de Kola, Alexander Likholat.

O evento se reunirá novamente com os amantes de esportes de inverno que desejam sentir a atmosfera do século passado: os participantes terão que criar imagens o mais próximo possível dos esquiadores do século XX.

Os esquiadores funcionarão de 1 quilômetro a exclusão.

Você pode solicitar a participação até 11 de fevereiro.

Antes, MK em Murmansk escreveu que mais de 50 nortistas participaram de uma corrida de Natal.