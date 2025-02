A corrida para levar o Milão começou

Fabio Rubini 02 de fevereiro de 2025

Ainda há tempo para a abertura das urnas, mas as grandes manobras Milão Eles já começaram. Beppe Sala, o prefeito atual expira na primavera de 2027 e – exceto pelos segundos pensamentos sobre o terceiro mandato – não pode se recuperar. Para o centro, será uma oportunidade suculenta para tentar restaurar a capital econômica do país após 15 anos do governo do centro. Três décadas em que LEGAForza Italia e irmãos da Itália não brilharam para uma previsão. Depois que a vassoura (não completamente inesperada) foi levada pelo prefeito que parte Letizia Moratti contra Giuliano Pisapia em 2012, a construção de uma alternativa ao centro sempre foi bastante desconfortável.

E como o romano Stefano Parisi Em 2017, ele não atingiu o golpe, cinco anos depois, a candidatura de Luca Bernardo se transformou em um líder de centro, com um quarto de prefeito de re -entalhe sem sequer passar pelo clima. Certamente não é explicado com esse currículo, o desejo da coalizão, hoje na oposição, de encontrar um mapa de rota que tenha uma respiração mais alta para o estreito necessário para enfrentar o último sprint da campanha eleitoral para ver. Para tentar vencer, você precisa de um horizonte de tempo mais amplo, que oferece a oportunidade a um candidato e uma coalizão para vencer a prefeitura por casa, via bairro por bairro.

Não é por acaso que entre “Save Milan”, Mobilidade e segurança, o centro se reúne toda semana na conferência. Na quinta -feira, a Forza Italia estava no tema do planejamento da cidade, enquanto ontem devia a competição falar de “mobilidade e área C: as perspectivas da cidade”. É nesse caso que Matteo Salvini está conectado pelos pós da controvérsia. Falando da política que o Centro -Linkse, o vice -primeiro -ministro Tuona está definido: «É impensável perseguir os fumantes com um medidor em vez de lidar com a segurança: penso no Corvetto, em Gratosoglio, mas também na Piazza Duomo. À esquerda, deixamos a busca de fumantes e olhos fechados sobre o que está acontecendo nas casas dos subúrbios e no Milão do futuro ». E novamente: «Não é com a expansão da Área C, não é classismo na sala radical chique do centro da cidade que não quer trabalhar em Milão, as pessoas que não têm carro e agora também a bicicleta, Modelo mais novo. Vamos lutar pelo direito à mobilidade ». Uma enxurrada de críticas que Beppe Sala enviou em todas as Fúrias, que sempre foi pouco inclinado ao evangélico máximo da “mão da outra bochecha”. A resposta nem chegou por muito tempo: «Salvini diz que a competição vencerá as próximas eleições em Milão. Não sei, é possível … Pois o meu lado, espero que Salvini tenha sido cometido em primeira mão na campanha eleitoral que virá … então nossas possibilidades de vitória crescerão ».

Para enfraquecer a posição da câmara, no entanto, a história está ligada ao “Salva Milano”, que, se votado pelo Parlamento, uma série de questões para as quais o planejamento urbano milanês é arriscado no ar. Sala está apelando há meses ao acordo entre a maioria e a oposição. No entanto, o prefeito primeiro teve que coletar a hesitação do Partido Democrata e ontem a oposição – por outra nota – dos vínculos extremos, que desempenham um papel importante no patrimônio de sua junta. O porta -voz dos verdes, Angelo Bonelli, que falou sobre a profissão para aprovar a competição -sob o funcionário Alessandro Morelli, ontem Clear O Centro -Linkse não vota em nenhuma agenda para apoiar essa disposição. O planejamento urbano – Bonelli afunda – sempre foi o lugar onde os interesses que não coincidiam com o interesse público estavam ocultos. Esta lei é devastadora – fecha o verde – e o Partido Democrata deve entender ». Palavras pesadas que influenciam imediatamente o prefeito Sala. Palavras que inspiram a réplica do Presidente do Senado Ignazio La Russa, que investe do Secretariado Nacional dos Irmãos da Itália, precisamente na capital Lombard, explica: «Após as muitas hesitações do próprio PD e as declarações de Bonelli, Espero que o prefeito entenda que, quando eu definiu o “Salva Milano” -eu defini “Salva Milano”, eu não disse “palavras desagradáveis”, mas a verdade pura. Abrindo os totoomas, que é muito curto: não há credibilidade para entrar no campo para entrar no campo de sugestões.