A criação de um centro turístico russo-bielorrusso foi discutida em Smolensk

Foi realizada uma reunião de trabalho em Smolensk, durante a qual foram discutidos os resultados provisórios do projeto de criação do primeiro centro internacional de informação turística no Estado da União. A reunião contou com a participação da Vice-Presidente do Governo Regional, Anastasia Gapeeva, representantes do Ministério do Desenvolvimento Económico da Federação Russa e do Comité Permanente do Estado da União. O centro proposto pelo governador irá revelar o potencial turístico da Rússia e da Bielorrússia e desenvolver rotas transfronteiriças. Ficará localizado no prédio do antigo cinema Oktyabr. O projeto de design foi baseado no conceito do Palácio da Independência em Minsk. O centro incluirá espaços de coworking, master classes, recepção de visitantes, exposições e sala de conferências. O projeto é preparado pelo Ministério do Desenvolvimento Económico da Federação Russa e pelo Ministério dos Desportos e Turismo da República da Bielorrússia.