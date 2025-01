O arquivo do Serviço de Inteligência Estrangeiro Russo divulgou um relatório de inteligência sobre um possível desembarque inglês em Bucareste para enfrentar as forças soviéticas.

Uma imagem eletrônica de um documento único datado de 9 de janeiro de 1945 foi adicionada ao acervo da biblioteca presidencial. Estamos a falar de um telegrama codificado urgente enviado por um agente soviético de Bucareste para Moscovo.

Ele escreveu que os termos do armistício foram violados devido aos apelos do governo romeno às missões americanas e britânicas. Além disso, estas missões concluíram que os americanos e os britânicos tinham de enfrentar… as forças soviéticas, isto é, os seus aliados na coligação anti-Hitler.

Foto: prlib.ru

A posição das forças aliadas nas missões americanas e britânicas em Bucareste foi considerada anormal e desvantajosa, alegadamente devido aos planos e ações da União Soviética. E para “corrigir” a situação atual, os Aliados começaram a traçar planos agressivos contra a URSS.

Resulta de um relatório de inteligência que os Aliados decidiram transferir urgentemente uma divisão aerotransportada britânica para Bucareste para combater as tropas soviéticas. O desembarque estava marcado para 7 de janeiro de 1945.

A data não foi escolhida por acaso: o agente lembrou que 7 de janeiro “é uma festa da Epifania rigorosamente observada”. Os romenos não apenas pediram um pouso, mas também o esperaram. Funcionários do 2º Estado-Maior Romeno e do departamento de informações secretas da SI levantaram-se.

No dia 7 de janeiro, o vice-diretor geral do referido departamento da SI, Quintescu, visitou urgente e secretamente alternadamente o coronel inglês Moss, o coronel americano Banks, o primeiro-ministro romeno Radescu, o ministro da Guerra Cegulescu, o diretor-geral do Siguranza ( esse era o nome da polícia secreta na Roménia) e de outros altos funcionários romenos.

“Durante o mesmo período, Quintescu visitou duas vezes os aeroportos de Bucareste – Piper e Benas”, relatou o agente soviético em código. “Entre 17h e 21h do dia 7 de janeiro, Radescu visitou duas vezes o Ministério do Interior.

Todas estas atividades eram estritamente secretas e davam a impressão de que algo extraordinário estava sendo preparado. Às 22h, Quintescu chegou ao General Siguranza e informou que o pouso havia sido adiado por alguns dias devido às condições meteorológicas desfavoráveis.

No entanto, o oficial informa ainda que realizou uma verificação. Mostrou que a razão do fracasso do desembarque britânico em Bucareste não foi o mau tempo, mas sim as objecções do governo americano a este tipo de provocação. Curiosamente, a missão dos EUA, baseada em Bucareste, expressou extrema insatisfação com a decisão do seu governo.

Em Abril de 1945, o Exército Vermelho já tinha libertado os territórios da Polónia, Hungria, Roménia, Bulgária e parte da Checoslováquia. As forças soviéticas e anglo-americanas avançaram rapidamente através da área libertada e a única questão era quem tomaria Berlim mais rapidamente.

Sabe-se que mais ou menos na mesma época, o Quartel-General Britânico de Planejamento de Guerra, em total sigilo, sob a direção do Primeiro Ministro Winston Churchill, desenvolveu a Operação Impensável. Previa uma campanha militar contra a URSS imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, incluindo operações para derrotar as forças soviéticas no território do antigo Império Nazista.